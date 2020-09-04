7-11「OPEN！青春同樂會」邀大眾體驗地方特色文化

7-ELEVEN除了是日常生活的好鄰居，還能報名參與各種寓教於樂的活動，統一超商好鄰居文教基金會推動青年深根計畫邁入第3年，今年度支持「花蓮洄遊吧Fish Bar」、「苗栗縣青年農民聯誼會」、「苗栗藺子」等3個青年團體，9月份起透過7-ELEVEN門市共同舉辦多場「OPEN！青春同樂會」，推出小小魚達人、小小農傳人、藺草編織體驗活動，傳達食育及傳承地方特色文化，9月5日起至10月25日的周末在台北、苗栗、新竹等地的7-ELEVEN門市陸續開辦，開放免費報名，每場人數上限為10～15人、額滿為止，詳細場次可加入統一超商好鄰居基金會官方LINE帳號查詢。

「花蓮洄遊吧Fish Bar」以教育推廣食魚為核心理念，在花蓮地區7-ELEVEN門市推出知識型的小小店長活動「小小魚達人」，至今共舉辦25場、近750人參與，今年更將活動拓展至台北都會區，也將擴大與7-ELEVEN共同推廣永續漁業及環境友善水產、食魚教育體驗遊程。

「苗栗縣青年農民聯誼會」透過統一超商好鄰居文教基金會、7-ELEVEN的協助，成立了苗栗選品品牌「大地好朋友」，推廣在地安心農產品。今年將於7-ELEVEN門市推出「小小農傳人」活動，讓小朋友從產地到餐桌，了解植物特性，也可以藉由種植等DIY活動，讓食農教育從小扎根，並計畫透過賣貨便打造大地好朋友果菜箱。