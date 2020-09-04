今年第一個強颱！ 氣象局：海神強度持續擴大

中央氣象局說，今年第10號颱風海神，今天上午8時轉為強烈颱風，這也是台灣今年首個強颱，更是風王。海神強度會繼續增強，預計周日後強度才會減弱。

根據氣象局最新預報資料，上午8時海神中心位置在北緯21.7度，東經135.1度，以每小時16公里速度，向西北西進行。中心氣壓925百帕，近中心最大風速每秒51公尺，瞬間最大陣風每秒63公尺，七級風暴風半徑250公里，十級風暴風半徑100公里。

氣象預報員李孟軒說，暴風圈有機會擴大到280公里，七級暴風半徑跟十級暴風半徑都有可能再加大。

李孟軒說，海神對台灣沒有直接影響，影響的是日韓。不過台灣周末要注意長浪，尤其是北部、東半部和恆春半島，有機會來到三到五公尺長浪，跟中颱梅莎帶來的長浪不相上下。