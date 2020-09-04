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安倍為難承受之痛辭職 生物製劑療法有助潰瘍性大腸炎

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義長庚胃腸科醫師顏志維用生物製劑療法治療潰瘍性大腸炎患者。圖／嘉義長庚提供
嘉義長庚胃腸科醫師顏志維用生物製劑療法治療潰瘍性大腸炎患者。圖／嘉義長庚提供

喜歡打球的17歲「小偉」最近幾個月，媽媽發現他越來越瘦，常常抱怨腹痛。起初媽媽以為升學壓力導致，直到體重持續下降，也不跟朋友打球，馬桶看到血便，趕緊帶他到嘉義長庚胃腸科醫師顏志維求治，經大腸鏡檢查結果，發現大腸從最外頭直腸有很嚴重發炎跟潰瘍合併出血，且發炎持續往上延伸至左段結腸，診斷「小偉」不是罹患腸躁症，而是與日本首相安倍一樣的「潰瘍性大腸炎」。

顏醫師對「小偉」追蹤大腸鏡檢查，發現雖有輕微改善，但仍沒達到目標。幾個月過去，「小偉」抱怨雖然比較少拉肚子了，但是右邊肚子痛偶爾就會發作。顏醫師認為讓黏膜癒合才能徹底解決問題，於是進行特殊單株抗體也就是「生物製劑」針劑治療，以達目標。

半年多來，「小偉」打針完後未有不適，每2個月一次的療程，也沒耽誤他即將上大學的課業準備。漸漸的，「小偉」覺得肚子不痛了，口服的藥物減少了，體重跟體力也慢慢地恢復，終於身體狀況復原到可以回去打他最愛的籃球。

在打針半年後，再次執行內視鏡檢查顯示腸子潰瘍發炎幾乎不見了，抽血發炎指標也都正常，治療效果令人滿意，但醫師仍耳提面命叮嚀「小偉」飲食還是要持續的控制，僅剩的兩三顆口服藥物治療仍不能中斷，如此才能達到有效的控制。

顏志維指出，潰瘍性大腸炎是慢性發炎疾病，目前原因不明，可能跟基因也就是體質，現代化環境、飲食、過敏原接觸及自體免疫的誘發有關，好發族群為10至20歲的年輕人及7至80歲的長輩。

在過去環境汙染不多，飲食單純的年代，此類疾病並不常見，不少醫師未有相關經驗診斷及治療病人，因此病人往往求醫無門輾轉流浪於各醫院的胃腸科。

潰瘍性大腸炎治療，跟一般肚子痛感染腸炎治療很不一樣，潰瘍性大腸炎在排除感染之後，主要是讓腸子不要發炎，除特殊消炎藥物外，飲食控制，如避免牛奶接觸，避免抽菸及二手菸，多吃蔬菜水果，多以白肉取代紅肉等，也是重要的課題。

潰瘍性大腸炎病情變化可以很快，腹痛出血甚至可能因感染引發敗血症，因此需要專業醫師及個管師密切與病人聯繫，依據病人狀況做藥物調整。

嘉義長庚胃腸科醫師顏志維用生物製劑療法治療潰瘍性大腸炎患者。圖／嘉義長庚提供
嘉義長庚胃腸科醫師顏志維用生物製劑療法治療潰瘍性大腸炎患者。圖／嘉義長庚提供

醫師 腹痛 安倍晉三

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