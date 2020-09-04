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獨／台鐵新電聯車實體首度曝光 10月底交車明年初上路

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
EMU900型通勤電聯車實體外觀首度曝光，影片上傳者為Taki Tazwar Rakin。圖／翻攝自YouTube
EMU900型通勤電聯車實體外觀首度曝光，影片上傳者為Taki Tazwar Rakin。圖／翻攝自YouTube

科技感爆棚、擁有史上最美通勤列車美譽的EMU900型通勤電聯車，實體外觀首度曝光。近日一個外國YouTube影片，記錄孟加拉向韓國製造廠商訂購36輛柴油車頭，鏡頭意外帶到台鐵從未對外曝光實體的新電聯車，引起鐵道迷「驚喜」關注。台鐵局說，新購電聯車首批兩編組、20輛將於10月底在花蓮港上岸。

鐵道迷說，由於先前台鐵僅提供示意圖，終於看見實體，連列車車頂設備都曝光，感到相當興奮，鐵道圈已瘋傳該影片。

2018年5月，台鐵向韓國現代Rotem採購520輛EMU900型通勤電聯車，是台鐵迄今第六款通勤電聯車。原預計6月26日交車，受到疫情影響，10月中後才能交車。預計明年1月或春節前可上路營運。2023年會全數交車完畢。

該車款同時是台鐵最長的區間車，現行台鐵區間車最長八節，部分通勤小站月台僅160公尺，新車則有十節，每節車廂長度20公尺，總長200公尺。一開始因為北部運用量較高，先投入北部營運，但因為區間車是捷運化用車，未來全台各車站都有可能使用到。

台灣鐵道暨國土規劃學會表示，台鐵的新通勤電聯車將以十節一列方式編組，可望紓解既有通勤電聯車八節一列的壅塞情形。

鐵道學會說，還是要提醒台鐵，隨著新一代電聯車全數引進完成，台鐵目前通勤電聯車數量將擁有同時150列通勤電聯車的輸送能力，如何將這些列車在全國不同地方疏運旅客，反而是台鐵眼前最大的挑戰。

除了實體外觀，車頂設備也首度曝光，影片上傳者為Taki Tazwar Rakin。 圖／翻攝自YouTube
除了實體外觀，車頂設備也首度曝光，影片上傳者為Taki Tazwar Rakin。 圖／翻攝自YouTube

台鐵 鐵道迷 列車

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