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父母要注意！5歲女童誤食0.5公分磁鐵卡腸急送醫

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
醫師韓舒萍說明，5歲王姓女童誤吞一顆0.5公分磁鐵，卡在女童小腸內，後經再三確認，女童後續順利排出磁鐵，虛驚一場。圖／長安醫院提供
醫師韓舒萍說明，5歲王姓女童誤吞一顆0.5公分磁鐵，卡在女童小腸內，後經再三確認，女童後續順利排出磁鐵，虛驚一場。圖／長安醫院提供

台中市5歲王姓女童日前玩耍時，不小心吞進一顆0.5公分磁鐵，媽媽見狀來不及阻止，連忙帶她至長安醫院急診就醫。急診醫師查出磁鐵卡在女童小腸內，沒有腸胃道穿孔情形，會診兒科醫師韓舒萍，再三確認只吞食一枚磁鐵，並觀察無發燒及其他腹部不適如腹痛、腹脹、嘔吐、血便、黑便，女童後續順利經由排便將磁鐵排出，虛驚一場。

韓舒萍說，研究顯示，六個月到六歲是孩童吞食異物最常發生的年紀，直徑小於3公分或長度小於5公分的小物件都有可能被吞下肚，如硬幣、磁鐵、水銀電池、耳環、彈珠、小玩具、藥品或乾燥劑等。

韓舒萍表示，面對孩童異物吞入情形，呼籲家長預防勝於治療。除了告知孩子不可將小東西放入口中，最重要的還是保管好這些小物品，放置在幼童伸手拿不到的高處，或櫃子上鎖，特別是藥品。玩具的電池必須不易被取出，也建議遵循玩具的年齡分級遊戲等。

韓舒萍提醒家長，一旦不小心發生異物吞入的狀況，父母務必注意孩子呼吸的狀態，若發生呼吸困難、無法發出聲音，這時表示異物已經完全阻塞呼吸道，請立刻撥打119，並執行哈姆立克法，直到異物咳吐出、移除，有必要時則需施行心肺復甦術，再送醫處理。

韓舒萍說，務必確認小孩吞食的物體、數量、時間，然後盡快送醫檢查。如吞食了清潔劑，請先依照瓶身的的誤食注意需知處理，隨後立即送醫。預防勝於治療，家中有六歲以下孩童的家長，一定要特別注意，免得誤食異物的情形一再發生。

醫師韓舒萍說明，5歲王姓女童誤吞一顆0.5公分磁鐵，卡在女童小腸內，後經再三確認，女童後續順利排出磁鐵，虛驚一場。圖／長安醫院提供
醫師韓舒萍說明，5歲王姓女童誤吞一顆0.5公分磁鐵，卡在女童小腸內，後經再三確認，女童後續順利排出磁鐵，虛驚一場。圖／長安醫院提供

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