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海神之眼清晰！ 鄭明典、彭啟明：很強的颱風

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今年第10號颱風海神，昨晚過半夜後眼牆雲系明顯組織起來，眼牆厚實均勻，颱風眼清晰。圖／取鄭明典臉書
今年第10號颱風海神，昨晚過半夜後眼牆雲系明顯組織起來，眼牆厚實均勻，颱風眼清晰。圖／取鄭明典臉書

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，今天一早各地天氣顯著緩和，台灣附近也全部轉為顯著的偏北風，有點秋高氣爽的味道，不過這是颱風外圍環流引發的偏北風，在定義上，離真正秋天的東北季風仍有一段距離。

今天北部天氣好轉，中南部靠山區仍可能有午後熱對流發展起來，午後仍有局部短暫雨勢。

彭啟明說，而在海神颱風往西北走過程當中，周末也會增強台灣附近的偏北風，也將會有更舒適的天氣型態，建議把握這周末，有一個短暫像是初秋的感覺，早晚較涼也偏乾，中午雖仍熱，但很舒服，迎風面的北部靠山區或是南部，還是有零星短暫陣雨發展機會，東北部及東半部沿海要注意長浪，但大致天氣還不錯。

下周一晚到周二開始，南方的水氣將逐步北上，西南季風會再度增強，台灣附近的天氣會有一段時間較不穩定，水氣多，容易有午後陣雨或局部陣雨發展。

目前海神颱風的中心位置，位於台灣東方約1500公里海面，持續往西北方向前進。他說，由於附近的海水條件及大氣環境配置相當好，很有機會在今明兩天發展成為今年第一個強烈颱風，甚至也很有機會是今年到目前為止，全球不管颶風或氣旋等紀錄上，最強的系統。

彭啟明說，海神颱風將通過琉球東方海面，相較於梅莎颱風，偏東許多，影響日本的程度也更為嚴重，預計周日晚間，暴風圈將接近日本九州，下周一凌晨在九州登陸，日本也不斷提高對颱風的預警警報。通過九州後將繼續往韓國前進。

他說，過去這幾周，很罕見連續三個颱風，從巴威、梅莎到海神，直接往朝鮮半島送，也同時到中國東北後，變性成為溫帶氣旋，也對當地造成顯著的降雨及強風，連續在這幾周接續影響，也真的是非常的巧合。

下周東亞的天氣，又會是另外一個階段，彭啟明說，台灣附近除了短暫受到西南季風增強的影響，未來還是要看太平洋高壓的動態，暫時有個空檔期，尚未有颱風馬上要發展趨勢，不過這時候在歷史統計上仍是颱風旺季，仍要保持關注。

「很強的颱風，而且還有增強空間」，中央氣象局長鄭明典在臉書表示，今年第10號颱風海神，昨晚過半夜後眼牆雲系明顯組織起來，這樣厚實均勻的眼牆和清晰的颱風眼，看起來就覺得它應該很強。

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