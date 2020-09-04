海神撲向日韓 吳德榮：將成今年第一個強颱

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天盛行微弱東北風，水氣略多，迎風面北海岸、東半部有局部短暫陣雨的機率，中南部地區及北部山區午後有局部陣雨或雷雨。今天北部23至33度、中部23至35度、南部23至35度、東部23至36度。

周日、下周一天氣好轉，各地晴時多雲，中午前後微熱；僅中南部山區午後及花東有局部短暫陣雨的機率。下周二水氣漸增，大氣不穩定，各地午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

下周三、周四低壓帶影響，水氣多；各地有局部短暫陣雨或雷雨，仍以午後的機率較高。各地氣溫略降，北台灣稍轉涼。

吳德榮說，中度颱風海神之眼愈來愈清晰，正快速增強中。中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，海神近中心最大平均風速已達45米/秒，向西北西轉北北西、再轉北，逐漸加速前進；途經海洋熱含量（OHC）高的海域，強度快速增強，今天即有挑戰成為今年第一個強烈颱風的機率。

他說，海神颱風暴風圈周日晚起侵襲日本西部，下周一晨颱風中心通過日本九州西方近海，下周一白天登陸韓國、暴風圈橫掃朝鮮半島；對日本西部、朝鮮半島皆構成極大威脅。