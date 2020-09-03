摘除「壘球大」肝腫瘤仍復發 免疫療法年噴百萬獲生機

66歲洪先生過去因有B肝帶原，但未治療，六年前因身體莫名疲憊，三個月內體重減輕十公斤，檢查確診為肝癌。動手摘除「壘球」大的肝腫瘤後，以為就此可以高枕無憂，沒想到三年後再度復發。肝癌復發後接受動脈栓塞和放射線等治療，不但引發腹瀉、起疹子、疲倦等副作用，且無法控制病情，發生骨頭和肺部轉移。後來經免疫組合療法，病情獲得控制，但目前該項療法尚未納入健保，一年約需進行17次，每次需花費20萬。

台灣肝癌醫學會常務理事黃怡翔表示，目前針對晚期肝癌第一線的標靶藥物有兩種，但反應率接不到兩成，存活期中位數介於12至13個月，加上傳統標靶藥物機轉、作用點多，可能在全身各處引發不同副作用，包括皮疹、手足症候群或腹瀉等。

黃怡翔表示，腫瘤細胞有多種存活的機轉，透過新生不良的血管竊取養分就是其中之一。目前免疫療法為治療的新趨勢，但是單獨使用的效果有限，必須加上抗血管新生標靶藥物，維持良好的腫瘤微環境，能協助免疫細胞正確辨別、正確殺死癌細胞。

根據研究，目前使用組合療法17個月仍有半數的存活率，存活期中位數超越原本標靶藥物，且免疫療法搭配血管新生標靶藥能提升腫瘤反應率近3成，是傳統標靶治療的二到三倍，突破晚期肝癌治療瓶頸。

台灣肝癌醫學會理事長林錫銘則表示，肝癌好發於45至65歲族群，初期幾乎沒有症狀、不易發覺，多達6成患者在出現疲倦、食慾不振、體重減輕、發燒、腹部腫脹、肌膚或眼睛變黃等症狀確診時，往往已是晚期。

而全台各地肝癌致病主因不同，北部以B肝為主，西南部C肝、脂肪肝盛行，東部山區致病原因多為酗酒或肥胖，離島澎湖則因食用發霉穀物而引起肝癌。

但林錫銘說，國人罹患肝癌七成為B肝患者，因此呼籲民眾應重視B、C肝帶原問題，定期篩檢、儘早治療，避免肝癌上身。