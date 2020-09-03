洗腎男肺炎鬼門關走一遭 康復又回醫院找醫師做這件事

今年40多歲的阿勝（化名），雖然長期洗腎，但病情控制良好，活動力佳，也從不認為自己需要打疫苗防肺炎，不料今年初感染肺炎，健康狀況兵敗如山倒，一度命危，經醫療團隊搶救、鬼門關走一遭，阿勝康復後，餘悸猶存，到診所自掏腰包，接種肺炎鏈球菌疫苗。

根據腹膜透析腎友協會調查，約6成透析病友未施打肺炎鏈球菌疫苗，有2成3的人搞不清楚自己到底有無施打過，僅17%腎友有定期接種肺炎鏈球菌疫苗；全台約有9萬名洗腎病患，平均每5名死亡洗腎者就有1人是因感染性疾病，但多數病友卻缺乏積極預防感染的意識。

台灣透析患者數逐年攀升，台灣腎臟醫學會理事長黃尚志說明，洗腎患者長期以透析方式濾出血液中代謝的廢物，透析治療後容易食慾不振、營養不良，在免疫力機能低落的情況下，易成為感染重症的高風險族群。根據統計，在美國，更有高達三分之一的洗腎患者曾感染肺炎。

肺炎對洗腎患者而言是致命殺手，腎臟病防治基金會執行長林裕峯說，過去有研究發現，慢性腎病患者若罹患肺炎，半年後死亡率是無感染肺炎的腎友五倍，五年後死亡率則是無感染肺炎的慢性腎病患者2.1倍。

疾管署建議慢性腎病變病友均要接種肺炎鏈球菌疫苗，且透析病患在開始接受透析前，也需要做疫苗接種狀態評估，建議流感等疫苗等，但衛福部目前對肺炎鏈球菌疫苗僅公費補助75歲以上長者施打，林裕峯建議，有腎臟相關疾病者，含腎衰竭、腎臟移植者、腎臟疾病自費接種。

林裕峯提醒，血液透析腎友每周需三次進醫院血液透析，可主動詢問護理師；再者是腹膜透析病友，每個月回診一次，可主動請醫師進行評估；另外，腎友首次開始接受透析治療前，會進行疫苗接種評估，腎友可把握肺炎鏈球菌疫苗接種三時機。

對腎友而言，降低肺炎感染風險方法，除定期接種肺炎鏈球菌疫苗及流感疫苗外，黃尚志表示，腎友需留意提升自身防護，注意呼吸道衛生及咳嗽禮節，也要做好「勤洗手、戴口罩」等個人衛生保健及防護措施。