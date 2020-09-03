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「郵輪環島」10月啟程！6天萬元有找 約跳島「75折」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
花蓮港是台灣東部唯一的國際商港，地理位置絕佳，可眺太魯閣公園、清水斷崖等壯闊山海。圖／雄獅旅遊提供
花蓮港是台灣東部唯一的國際商港，地理位置絕佳，可眺太魯閣公園、清水斷崖等壯闊山海。圖／雄獅旅遊提供

疫情後，全球首航的「環島郵輪」將於10月22日啟航，預計停靠基隆、台南、澎湖、高雄、花蓮，分別有4天3夜到6天5夜等多種組合玩法，相較暑假推出即秒殺的「跳島郵輪」，雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍表示，環島的7個航次平均售價約「跳島」的75折，除了價格優勢，也是「消年假」的最好方式。

呼應交通部「藍色公路」計畫，一次解決交通及住房的需求，雄獅推出探索夢號國內郵輪環島之旅。交通部長林佳龍表示，在過去的一個多月，探索夢號「跳島郵輪」已經完成12個航次、約1萬5千多人次前往澎湖、馬祖、金門等離島旅遊，他大讚「防疫零缺口」，讓「探索夢號」成為全球首艘復航的國際郵輪。

後疫情時期邊境持續封鎖，游國珍指出，搭乘郵輪是最有「類出國感」的旅行方式，疫情後，國內旅遊逐步轉向計畫性旅遊，天數也拉長，加上年底是旅遊消年假的檔期，因此將國際郵輪結合環島，推出4到6天長天數的環島郵輪之旅。他說，基隆、台南、高雄、花蓮都是可直接靠港的國際碼頭，相較離島需要換船接駁上岸，更有發展條件。

因應疫情，探索夢號斥資千萬設置負壓隔離套房，郵輪搭載乘客數減半，游國珍指出，環島航次每艘搭載數最多為1千8百人次；此外，看好台灣島內郵輪之旅，目前也有不少國際郵輪洽談，「未來島內的郵輪旅行將成常態」。

雄獅旅遊10/22起獨家推出探索夢號「郵輪環島」航次，將從基隆出發，行經台南(安平港)、澎湖、高雄(高雄港)、花蓮(花蓮港)，並與各縣市規畫首航的專屬活動。例如在基隆出發的龜山島巡航之旅，在郵輪上有機會欣賞最火紅的網美景點牛奶海；在台南安平港舉辦｢府城小吃市集」；高雄最新網紅打卡點大港橋畔，欣賞內門傳統表演宋江陣；花蓮縣府也提供千份在地伴手禮給到港郵輪旅客。

探索夢號環島航次，包括6天5夜四個航次每人9,900元起，5天4夜一個航次每人8,900元起，4天3夜一個航次7,900元起。雄獅旅遊也規劃2天1夜環島體驗版的「海上巡航假期」一個航次，航程將繞行基隆嶼，遠眺龜山島，每人2,500元起。

環島郵輪啟動記者會，右起雲頂郵輪集團業務部副總裁劉曉寧、台灣港務公司董事長李賢義、台灣觀光協會會長葉菊蘭、交通部觀光局局長張錫聰、台南市長黃偉哲、雄獅集團董事長王文傑、交通部部長林佳龍、基隆市長林右昌、花蓮縣長徐榛蔚、交通部航港局局長郭添貴、高雄市觀光局周玲妏。圖／雄獅旅遊提供
環島郵輪啟動記者會，右起雲頂郵輪集團業務部副總裁劉曉寧、台灣港務公司董事長李賢義、台灣觀光協會會長葉菊蘭、交通部觀光局局長張錫聰、台南市長黃偉哲、雄獅集團董事長王文傑、交通部部長林佳龍、基隆市長林右昌、花蓮縣長徐榛蔚、交通部航港局局長郭添貴、高雄市觀光局周玲妏。圖／雄獅旅遊提供
高雄港旁有著名的駁二藝術特區、流行音樂中心、棧貳庫、大港橋，旅客下船後即可徒步至園區遊覽。圖／雄獅旅遊提供
高雄港旁有著名的駁二藝術特區、流行音樂中心、棧貳庫、大港橋，旅客下船後即可徒步至園區遊覽。圖／雄獅旅遊提供
雄獅與星夢郵輪再推「環島郵輪」之旅。圖／雄獅旅遊提供
雄獅與星夢郵輪再推「環島郵輪」之旅。圖／雄獅旅遊提供
基隆港與其他母港不太一樣，郵輪靠港後等於直接抵達最繁華的市中心，這是環顧亞洲乃至世界的郵輪港群中，都極為罕見的優勢。。圖／雄獅旅遊提供
基隆港與其他母港不太一樣，郵輪靠港後等於直接抵達最繁華的市中心，這是環顧亞洲乃至世界的郵輪港群中，都極為罕見的優勢。。圖／雄獅旅遊提供

郵輪 環島

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