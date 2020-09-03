快訊

實名制口罩混大陸製 工廠老闆：不後悔、我是保護員工

南投虐童埋屍案現場曝！兇嫌藏屍淺埋老家旁 叔傻眼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

照顧員工身心理健康 該公司獲最佳企業僱主獎

聯合報 / 記者李樹人／台北即時報導
除致力於「重新創造醫藥未來」，台灣諾華在防疫期間積極關懷員工身心靈，贏得「2020亞洲最佳企業雇主」獎項、「2020 WeCare最佳關懷員工獎」。圖／台灣諾華提供
除致力於「重新創造醫藥未來」，台灣諾華在防疫期間積極關懷員工身心靈，贏得「2020亞洲最佳企業雇主」獎項、「2020 WeCare最佳關懷員工獎」。圖／台灣諾華提供

防疫期間，許多人在家辦公，台灣諾華除了補助上網費用，以及網路相關設備，還提供每個員工一只防疫關懷包，內有按摩器和藍芽耳機，還成立「茶水間活動」內部平台，讓員工可以邊跑步、一邊開會，或透過網路學料理，抒解壓力。

因為種種巧思及貼心創意，台灣諾華贏得「2020亞洲最佳企業雇主」獎項，以及「2020 WeCare最佳關懷員工獎」，國內共有八家企業獲得雙重肯定。

台灣諾華總裁謝麗娟說，該企業文化為「啟發使命感」、「旺盛好奇心」、「自主領導力」，這並不是口號或名詞，而是一種深入員工心裡的「動詞」及「形容詞」，希望每一位員工充滿好奇心與活力，展現最佳狀態，完成使命。

今年農曆新年過後的開工日，台灣諾華以員工健康為優先考量，當天就宣布「在家工作」政策，發放每位同仁一盒口罩等防疫物資，並透過「活力諾華人專案」推出一系列關懷和照顧員工身心靈健康的活動，確保員工能以正向積極的態度面對疫情。

謝麗娟表示，「活力諾華人」從3月起，進行線上新冠肺炎衛教，教導同仁如何防疫。4月則推出線上「活力諾華人茶水間活動」，透過公司內部的平台，讓員工抒發在家工作的抑鬱情緒。

謝麗娟說，所有員工都可透過「活力諾華人茶水間活動」互相交流，提出疑問，5月舉辦線上營養講座，營養師教導同仁如何在家自己料理出簡單又美味的均衡飲食。另有線上養生講座課程，中醫師在螢幕前教學，指導員工學習穴道按摩，促進健康。

除了內部關懷員工，台灣諾華對外則致力推廣善心，善盡企業社會責任，今年5月捐助180萬元給「聯合勸募」，雙方攜手執行「防疫物資專案計畫」，提供1萬542件防疫物資至全台155個社福單位，協助弱勢團體防疫。

新冠肺炎 在家工作 按摩

延伸閱讀

跑步知識／按摩槍的原理和使用技巧

相關新聞

洗腎男肺炎鬼門關走一遭 康復又回醫院找醫師做這件事

今年40多歲的阿勝（化名），雖然長期洗腎，但病情控制良好，活動力佳，也從不認為自己需要打疫苗防肺炎，不料今年初感染肺炎，...

照顧員工身心理健康 該公司獲最佳企業僱主獎

防疫期間，許多人在家辦公，台灣諾華除了補助上網費用，以及網路相關設備，還提供每個員工一只防疫關懷包，內有按摩器和藍芽耳機...

國光客運中秋、國慶連假預售票開賣 35條路線85折優惠

中秋、國慶連假將屆，為鼓勵民眾多搭乘大眾運輸工具，交通部公路總局針對上百條國道客運路線提供八五折票價優惠，使用電子票證還...

國五交通量暴增 高公局周日北上實施常態高乘載

受到新冠肺炎疫情影響，國道交通量呈現下滑趨勢，平均減少3至11%，5月疫情趨緩後，交通量逐漸增加，再加上國旅大爆炸，根據...

「郵輪環島」10月啟程！6天萬元有找 約跳島「75折」

疫情後，全球首航的「環島郵輪」將於10月22日啟航，預計停靠基隆、台南、澎湖、高雄、花蓮，分別有4天3夜到6天5夜等多種...

【奪命陷井／上】金瓜石挖礦開鑿的通風口 茶壺山潛藏致命豎井

新北市瑞芳的金瓜石，曾有「亞洲第一貴金屬礦山」美譽，百年流金歲月在1987年停採歇業，但當年挖礦開鑿的通風口，卻成奪命「陷井」。當地的茶壺山、黃金十稜，因可以遠眺壯麗海景又有絕美山景，是熱門的觀光景點和登山地。但繼2015年有登山跌落洞穴身亡，上個月底又有遊客從茶壺山豎井掉落，救難人員救出後已奄奄一息。

桃機工作梯鬼月「自動滑行」 華航聲明破靈異說

有民眾今天在臉書上傳影片，內容為機坪上的工作梯晚間在無人情況下移動，中華航空公司表示，當時正好有班機經過，發動機尾流影響...

對流雲系發展旺盛 嘉義山區提防豪雨

中央氣象局表示，因對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天下午4時45分發布豪雨特報，提醒嘉義山區有局部大雨或豪雨發生的機...

牡丹社事件「小戰爭大影響」 古蹟日帶你走入時光隧道

1874年，日本以「琉球漂民事件」出兵南台灣，屏東南排灣族人據險抵禦入侵的日軍攻勢，最後寡不敵眾，史稱牡丹社事件，清廷體...

近日午後有短暫陣雨 周末天氣放晴

近日受低壓帶及「梅莎」、「海神」雙颱外圍環流影響，全台都有雨勢，午後更因對流雲系發展旺盛，步分地區會有短時強降雨，中央氣...

北市自強隧道抽風機過熱冒煙 北往南方向暫停行駛

台北市自強隧道北往南（士林往大直、內湖）方向目前封閉，改南往北方向雙向行駛，因下午3點多傳出隧道內的抽風機扇過熱冒煙，消...

「類出國」新玩法 雄獅與星夢郵輪再推「環島郵輪」

繼「跳島郵輪」後，雄獅旅遊與星夢郵輪將在10月22日起推出多航次「環島郵輪」，雄獅旅遊董事長王文傑表示，呼應交通部「藍色...

熱門新聞

北部雨狂炸3縣市大雨特報 氣象局：只是開始 恐下到明天

雲圖驚見「乖乖排隊對流胞」 鄭明典：北部雨算颱風尾

中衛防疫新生活口罩康是美開賣 須消費憑發票限購

雙颱分隔千里「長出臍帶」 氣象專家：手牽手接力襲日韓

農遊券2.0出爐！最多買1000元柚子送500元禮券買農特產

有海芋黃、月河藍！博客來9月4日限量開賣「9款中衛口罩」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。