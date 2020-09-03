照顧員工身心理健康 該公司獲最佳企業僱主獎

防疫期間，許多人在家辦公，台灣諾華除了補助上網費用，以及網路相關設備，還提供每個員工一只防疫關懷包，內有按摩器和藍芽耳機，還成立「茶水間活動」內部平台，讓員工可以邊跑步、一邊開會，或透過網路學料理，抒解壓力。

因為種種巧思及貼心創意，台灣諾華贏得「2020亞洲最佳企業雇主」獎項，以及「2020 WeCare最佳關懷員工獎」，國內共有八家企業獲得雙重肯定。

台灣諾華總裁謝麗娟說，該企業文化為「啟發使命感」、「旺盛好奇心」、「自主領導力」，這並不是口號或名詞，而是一種深入員工心裡的「動詞」及「形容詞」，希望每一位員工充滿好奇心與活力，展現最佳狀態，完成使命。

今年農曆新年過後的開工日，台灣諾華以員工健康為優先考量，當天就宣布「在家工作」政策，發放每位同仁一盒口罩等防疫物資，並透過「活力諾華人專案」推出一系列關懷和照顧員工身心靈健康的活動，確保員工能以正向積極的態度面對疫情。

謝麗娟表示，「活力諾華人」從3月起，進行線上新冠肺炎衛教，教導同仁如何防疫。4月則推出線上「活力諾華人茶水間活動」，透過公司內部的平台，讓員工抒發在家工作的抑鬱情緒。

謝麗娟說，所有員工都可透過「活力諾華人茶水間活動」互相交流，提出疑問，5月舉辦線上營養講座，營養師教導同仁如何在家自己料理出簡單又美味的均衡飲食。另有線上養生講座課程，中醫師在螢幕前教學，指導員工學習穴道按摩，促進健康。

除了內部關懷員工，台灣諾華對外則致力推廣善心，善盡企業社會責任，今年5月捐助180萬元給「聯合勸募」，雙方攜手執行「防疫物資專案計畫」，提供1萬542件防疫物資至全台155個社福單位，協助弱勢團體防疫。