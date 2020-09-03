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國光客運中秋、國慶連假預售票開賣 35條路線85折優惠
中秋、國慶連假將屆，為鼓勵民眾多搭乘大眾運輸工具，交通部公路總局針對上百條國道客運路線提供八五折票價優惠，使用電子票證還有提供轉乘一段票(或基本里程)免費的優惠，國光客運即日起開賣中秋、國慶連假預售票，卅五條路線平均約有八五折優惠。
國光客運表示，今年中秋連假為十月一日四日，總計四天，雙十國慶連假為十月九日至十一日，共三天，中間只要五日到八日請假四天，即可連休十一天，可望帶來暑假後新一波國旅熱潮。
國光客運說也提到，九月初有軍人節，月底又有教師節，同步推出「敬軍愛師月」優惠活動，優惠對象包括軍人、軍校學生、替代役、榮民暨眷屬以及各級學校教師暨職員，購買台北往返嘉義、台南、高雄、屏東等五條長程路線周一中午至周五中午離峰時段來回票，加贈100元專案折價券。
此外，台北往返台中、彰化、埔里與頭份等十八條路線，加贈80元專案折價券，台北往返宜蘭、羅東與礁溪等三條短程路線，贈送20元專案折價券。
國光客運表示，為迎接大學生開學，學生只要持振興優惠券臨櫃購票，就可享八折優惠價。以台北台中全票原價300元為例，學生八折優惠只要240元，週一下午至週五上午優惠時段更划算，只要216元。
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