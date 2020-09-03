國光客運中秋、國慶連假預售票開賣 35條路線85折優惠

新北市瑞芳的金瓜石，曾有「亞洲第一貴金屬礦山」美譽，百年流金歲月在1987年停採歇業，但當年挖礦開鑿的通風口，卻成奪命「陷井」。當地的茶壺山、黃金十稜，因可以遠眺壯麗海景又有絕美山景，是熱門的觀光景點和登山地。但繼2015年有登山跌落洞穴身亡，上個月底又有遊客從茶壺山豎井掉落，救難人員救出後已奄奄一息。

2020-09-03 18:25