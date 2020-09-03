國五交通量暴增 高公局周日北上實施常態高乘載

受到新冠肺炎疫情影響，國道交通量呈現下滑趨勢，平均減少3至11%，5月疫情趨緩後，交通量逐漸增加，再加上國旅大爆炸，根據高速公路總局統計，7、8月份，平日全國道平均交通量為93百萬車公里，較去年同期增加7%，假日全國道平均交通量為108百萬車公里，較去年同期增加13%，其中最高達112百萬車公里，為平日年平均之1.3倍，已有連續假期水準。

高公局表示，國5部分，暑假期間7、8月的平日(周二至周四)，交通量達3.0百萬車公里，較去年同期增加20%，周五達3.2百萬車公里，較去年增加24%，周六、日亦達3.2百萬車公里，較去年增加7-9%，為平日年平均之1.3倍，顯示國5暑假期間，周五至周日的交通量，均達連續假期規模水準。

高公局也提到，蘇澳南向出口駛出約佔通過雪隧的50%，平日達1.4萬輛次，較去年增加26%，假日1.7萬輛車次，較去年增加39%，顯示受蘇花改通車影響，往花東地區民眾明顯較去年暑期增加。

高公局，暑假期間因宜花東地區為國內旅遊熱門景點，特別針對國5湧現大量旅遊旅次，透過匝道儀控調節主線車流，延緩壅塞發生、實施國5北上大客車通行路肩(BOS)搭配主線儀控，及周日15-20時北上實施常態高乘載管制，並調配拖救車待命，儘速排除事故，以維持國道行車安全與秩序。

高公局也呼籲，欲前往宜花東旅遊之民眾，多搭乘公共運輸，不僅省時又省力。