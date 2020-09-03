牡丹社事件「小戰爭大影響」 古蹟日帶你走入時光隧道

1874年，日本以「琉球漂民事件」出兵南台灣，屏東南排灣族人據險抵禦入侵的日軍攻勢，最後寡不敵眾，史稱牡丹社事件，清廷體認到台灣的重要性，轉為積極治理台灣，增設府縣，史學家形容是「小戰爭，大影響」；屏東縣政府今年的全國古蹟日「歷史的現在進行式」以該事件為主題，19日、20日用踏遊遺址及作家導讀和分享方式，引領民眾穿越歷史的時光隧道。

牡丹鄉排灣族導覽解說員古英勇說，高士佛社和牡丹社族人當時據石門天險以簡易的槍枝抵禦日軍攻勢，牡丹社頭目阿祿古父子等多名戰士奮戰而亡，數日後，日軍展開強大攻擊，兵分三路進攻牡丹社及高士佛社，放火焚燒屋舍，原住民遁入山林間展開游擊戰，日軍士兵因水土不服紛紛病倒，與族人商談停戰後撤兵，對族人而言，是道難以抹滅的歷史傷痕。

他說，從台灣史觀點來看，牡丹社事件是「小戰爭，大影響」，它改變了東亞情勢和台灣原住民的命運，清廷事後以撫恤之名賠償40萬兩、脫離琉球的宗主國地位，也牽連島內複雜的族群關係與住民生活，清朝原將恆春半島視為「化外之地」與「化外之民」，事件後為強化對南台灣統治，包括恆春設縣築城、鵝鑾鼻燈塔也在美日等國的要求下建造。

縣府文化處說，全國古蹟日「歷史的現在進行式」以走讀牡丹社事件及文史作家分享會形式，帶領民眾踏遊古蹟、閱讀在地文史，分享再造歷史現場豐厚的文化資產；19日走讀活動邀文史學者念吉成、高加馨、許聖慧及杜詩豪等人，帶領學員前往石門古戰場、牡丹社事件紀念公園，20日由在地資深解說員古英勇導讀歷史，並邀「儡儡花」、「獅頭花」小說作者陳耀昌醫師分享寫歷史小說過程，另有洪慧懿、陳南、林玟妤老師以繪本、手作帶領大小朋友認識牡丹社事件。