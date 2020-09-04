快訊

40多歲女台商赴日工作不適 就醫症狀改善仍帶新冠肺炎返國

慕夏作品明年將來台展出 布拉格市長：展品非常豐富

你是敬而遠之還是想吃吃看？6成以上民眾因「好奇嚐鮮」而購買植物肉！

聯合新聞網 / 食力Foodnext
圖/食力Foodnext
圖/食力Foodnext

採訪＝蔡幸儒、黃欣培、黃敬翔

撰文＝蔡幸儒、黃敬翔

美國哈佛大學教授Raymond Vernon在提出的「產品生命週期（Product Life Cycle）」中指出，新產品進入市場發展前期，多數不僅樣式少且簡單、價格高，通路發展方向也相對有限，為此行銷方向也多著重於「產品認知」溝通。

對於植物肉品牌而言，讓消費者咬下第一口固然重要，但更重要是人們「為什麼願意一試」，或「為何將植物肉拒之門外」。

無論是葷素族群，好奇嚐鮮都是主動力！

「近2年造就全球植物肉風潮的需求動機，都集中在嚐味、流行，之後才是動物福利、永續。」正如食品工業發展研究所資深研究員陳麗婷所說，根據《食力》問卷調查結果，針對「吃過植物肉」、「未吃過但想嘗試植物肉」以及「沒吃過且不想要嘗試植物肉」2大群眾進行後續交叉分析後發現，葷素兩大族群皆有6成以上民眾為「好奇嚐鮮」而一試。

以非素食者來說，有69.8%的受訪者表示是出於好奇嚐鮮動機而嘗試，其餘則是因為植物肉符合環境永續（8.9%）、感覺更健康（8.1%）與符合動物福利（7%）。而素食者群眾好奇嚐鮮比例相對較低，佔64.7%，但仍有不少素食者是因為重視環境永續（9.8%）、動物福利（8.5%）、作為營養攝取來源（7%）等而願意嘗試。

圖/食力Foodnext
圖/食力Foodnext

從消費群眾對植物肉的初次印象，透露出台灣消費者對於植物肉這項產品充滿「新鮮感」，其迴響遠大於植物肉品牌極力推動的環境永續、動物福利等訴求。

為什麼抗拒植物肉？不喜歡加工食物成最大主因

連嘗試都不願意的消費者，可以說是植物肉品牌最難切入的群眾，其背後的抗拒心理，也是植物肉產業發展勢必得面臨的關鍵課題。《食力》問卷統計發現，不管葷素族群，主要抗拒心理仍出自於對「加工食品」的排斥，而這或許也是植物肉推廣時會背負的原罪。

同時，有24%素食者表示，對於植物肉「不了解製作過程、成分」，也促使許多素食者寧願選擇原型食物，一口都不想嘗試植物肉。而在非素食者中，此原因也以9.4%支持率名列第三。

此外，有35.9%非素食者表示不想嘗試植物肉的原因為「覺得吃動物肉即可」，表明植物肉對於部分消費者而言，仍然缺乏「不得不、勢必得」消費的動力；而素食者中也有12%受訪者認為，植物肉無論是外觀或口感、味道等都太像真正的動物肉了，從而降低了心理上對植物肉產品的接受度。

67.6%消費者在好奇嚐鮮後，並不會轉為長期消費

當《食力》進一步詢問台灣曾嘗試過植物肉的消費者後續的消費頻率時，發現有48.5%好幾個月才吃一次，19%更幾乎不吃了，表示有高達67.6%的消費者幾乎不會把植物肉當作日常食材選擇，且真正轉換為每週、甚至每天固定消費的人僅佔14.9%！

圖/食力Foodnext
圖/食力Foodnext

為什麼植物肉無法讓許多消費者一試成主顧？台灣近兩年引進植物肉後，在媒體報導、連鎖餐飲紛紛使用下話題不斷攀升。不過，問卷結果發現，除了有28%的人是因為不喜歡加工食品外，其他因素還包括植物肉售價過高（22%），以及購買不方便（13.6%），顯示近年來雖然植物肉產品在台灣市場不斷推出，成為零售、餐飲通路新寵，但整體廣度還有很大的提升空間。且對於多數消費者而言仍然只是一樣流行性產品，缺乏長期消費的吸引力。為了避免植物肉只是曇花一現，業者應該更加思考如何將植物肉從流行融入日常消費中。

圖/食力Foodnext
圖/食力Foodnext

審稿編輯：童儀展、林玉婷

【延伸閱讀】

要搶植物肉的下一口商機，不能忽視消費者最在意的口味、價格！

民眾不想花更多錢買「假」肉！未來植物肉價格有望壓低嗎？

7成營收投入研發！Beyond Meat向全世界證明：想征服植物肉新藍海得靠技術

素食者 品牌 肉品

延伸閱讀

這些月餅太神奇！手搖飲、未來肉、黑松露、榴槤都來了

吃韓式辣炒春雞、墨西哥捲餅...竟可降血壓又防癌！你該知道的「維根飲食」5大優點

月餅買氣遞延 業者擴大品項搶伴手禮市場

六福中秋禮盒開賣 業績拚1,500萬元

相關新聞

今年第一個強颱！ 氣象局：海神強度持續擴大

中央氣象局說，今年第10號颱風海神，今天上午8時轉為強烈颱風，這也是台灣今年首個強颱，更是風王。海神強度會繼續增強，預計...

「小睡片刻」有益心臟健康 但午睡超過1小時可能增加死亡風險

大部分人應該都有過打盹經驗，不用擔心，白天小睡片刻（午休）已被認定具有對抗疲勞功效、是健康的生活方式。不過一篇新研究提醒，雖然白天小睡對身體無害，但若睡超過 1 小時就要小心可能增加死亡風險。

觀光局：防疫旅館補助維持1200元 延至9月底

防疫旅館補助不中斷，交通部觀光局說，確定維持補助業者每晚每房1200元到9月底，至於10月後是否會調降為1000元，都還...

獨／台鐵新電聯車實體首度曝光 10月底交車明年初上路

科技感爆棚、擁有史上最美通勤列車美譽的EMU900型通勤電聯車，實體外觀首度曝光。近日一個外國YouTube影片，記錄孟...

售票系統當機？ 台鐵致歉：僅這功能受影響現已排除

中秋連假訂票才剛開放，今天上午就傳出售票系統故障。對此，台鐵局表示，固定配位車票售票功能正常，僅座位「切接」功能異常，已...

前華碩工程師走遍108間媽祖廟：以淚洗面沒有用 乾脆去流汗

55歲、前華碩電腦研發處主任工程師張訓賓，乍看是人生勝利組。建國中學、交通大學學歷，36歲時算算差不多可以財富自由，就跟華碩董事長施崇棠遞了辭呈，去新北福山種菜當農夫。

你是敬而遠之還是想吃吃看？6成以上民眾因「好奇嚐鮮」而購買植物肉！

根據《食力》問卷調查結果，葷素兩大族群皆有6成以上民眾為「好奇嚐鮮」而一試植物肉，其迴響遠大於植物肉品牌極力推動的環境永續、動物福利等訴求，可見產品主訴求的溝通還沒能成為驅動消費者長期食用的動力。

政府拍板2021年擴大美牛及含瘦肉精美豬進口！你該擔心嗎？

2020年8月28日總統蔡英文宣布，將擴大開放美國牛肉和豬肉進口，引發社會議論擔心「萊克多巴胺」和「狂牛症」等問題，但事實上此議題一直是政治和經濟議題，在食安部分不須太擔心。

7-11「OPEN！青春同樂會」邀大眾體驗地方特色文化

7-ELEVEN除了是日常生活的好鄰居，還能報名參與各種寓教於樂的活動，統一超商好鄰居文教基金會推動青年深根計畫邁入第3...

安倍為難承受之痛辭職 生物製劑療法有助潰瘍性大腸炎

喜歡打球的17歲「小偉」最近幾個月，媽媽發現他越來越瘦，常常抱怨腹痛。起初媽媽以為升學壓力導致，直到體重持續下降，也不跟...

父母要注意！5歲女童誤食0.5公分磁鐵卡腸急送醫

台中市5歲王姓女童日前玩耍時，不小心吞進一顆0.5公分磁鐵，媽媽見狀來不及阻止，連忙帶她至長安醫院急診就醫。急診醫師查出...

海神之眼清晰！ 鄭明典、彭啟明：很強的颱風

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，今天一早各地天氣顯著緩和，台灣附近也全部轉為顯著的偏北風，有點...

熱門新聞

有海芋黃、月河藍！博客來9月4日限量開賣「9款中衛口罩」

心理測驗／聖代還是鬆餅？自己在異性眼中評價 從選甜點便知

農遊券2.0出爐！最多買1000元柚子送500元禮券買農特產

獨／台鐵新電聯車實體首度曝光 10月底交車明年初上路

海神之眼清晰！ 鄭明典、彭啟明：很強的颱風

46歲健身媽媽和大學女兒合照 根本超辣姊妹

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。