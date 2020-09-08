無肉潮話題！誰是植物肉社群話題王？

採訪＝蔡幸儒、黃欣培、黃敬翔

撰文＝蔡幸儒

全球茹素人口快速成長，《經濟學人》雜誌更將2019年視為全球的純素元年。隨著彈性素食者（Flexitarian）漸多，在蔬食風潮下，許多植物肉品牌隨之興起，2019年前後美國Beyond Meat與香港OmniPork相繼進入台灣市場，更讓植物肉成為時下飲食最「潮」話題。

攜手連鎖餐飲、通路拓聲量，明星網紅推波助瀾！

《食力》分析「OpView社群口碑資料庫」網路聲量發現，2019年8月至2020年7月之間，植物肉在社群的討論度最高點，多與植物肉品牌、餐飲業者聯手合作帶起話題性有關。其中又以Beyond Meat與美國KFC試驗合作推出「Beyond Fried Chicken」獲得最多的社群討論。其次，國內連鎖餐飲業者丹堤咖啡、八方雲集先後推出植物肉入菜的蔬食餐點，也讓植物肉聲量攀上第二高峰。

而大型通路業者的佈局也同步為植物肉帶來聲量，如：7-ELEVEN與松珍生技攜手合作推出素炸雞球、素花枝丸產品，或是全家便利商店推出植物肉起司堡、植物肉蕃茄義大利麵，皆在社群討論中掀起話題。隨著餐飲、通路業者傳出合作消息，明星、網紅亦以植物肉作為討論主題的推波助瀾下，也使得議題進一步擴散。

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餐飲多元運用最受關注！「漢堡」話題居然高過植物肉？

在多數植物肉相關話題討論中，亦可發現許多餐點關鍵字，如：漢堡、水餃等紛紛上榜，又以「漢堡」二字的聲量遠高於「植物肉」，可見在多數植物肉餐飲應用上，仍以漢堡作為主要推廣載體，不管是全家便利商店、丹提咖啡、摩斯漢堡幾乎皆是以植物肉漢堡的產品型態出現。八方雲集與OmniPork合作推出新蔬食水餃、鍋貼，雖帶來的聲量相對漢堡一詞小，但也讓「水餃」躍居社群討論關鍵詞前二十名榜單中。整體可見透過餐飲業合作，以多樣化餐點形式導入植物肉的行銷模式確實奏效，也讓原本只聞其聲不見其人的植物肉，與消費者有更平民化的接觸機會。

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國外品牌善行銷推廣，Beyond Meat聲量高！

不過從目前台灣植物肉品牌網路聲量前五大名單來看，也會發現前三名皆為國外品牌，依序為Beyond Meat、Impossible Foods、OmniPork，隨後才是台灣的在地素食老牌松珍生技與新興植物肉品牌VVeat，也顯現出台灣在地品牌，在植物肉進入台灣市場後，儘管研發技術進展加快，但在網路行銷上卻仍有不足。

在其中佔有絕大數聲量優勢的Beyond Meat，在台灣的聲量表現不僅受各大代理商的行銷佈局影響，隨著2019年5月在美國那斯達克股票上市、股價飆漲也使得Beyond Meat成為許多股市討論區的熱門話題。此外，在網路的快速串連下，不管是比爾蓋茲、李奧納多等人的資金挹注，或是網紅、明星的光環加持都讓植物肉在市場導入前期搏得高量關注。受網路社群的快速傳播影響，也促使國外品牌Beyond Meat、Impossible Foods的一舉一動同步帶動台灣消費者討論聲量。

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網路聲量轉換成現實消費動能！OmniPork緊追Beyond Meat

延續網路聲量情形，根據《食力》問卷調查，已吃過植物肉的消費者中，前幾大觸及率較高者仍以國外品牌的為主，Beyond Meat（52.0%）也同樣為現階段觸及率最高，其次則是OmniPork（50.8％）。Impossible Foods則因為至今尚未進口，在此次調查中，吃過的比例相對較低。不過對比Beyond Meat與OmniPork在網路的聲量相差近13倍，但轉換至實際接觸情形兩者卻不相上下，也可以見得OmniPork透過連鎖餐飲、通路佈局的行銷策略，確實讓其普及速度大大加快。

不過，值得注意的是，有許多消費者雖接觸過植物肉，但仍有不少人表示「不知道/不記得品牌名」。這也暗示著，絕大多數消費者雖然可能在餐廳嘗試過植物肉產品，但在品牌溝通階段，卻可能只將概念傳達至To B 的餐廳業者，未能擴大行銷效益至To Ｃ的消費者端。

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流行、社群話題帶動植物肉興起！

食品工業發展研究所（簡稱食品所）資深研究員陳麗婷說明，消費者關注植物肉市場，不僅是考量素食、健康、永續等各層面的結果，從國外植物肉興起的趨勢來看，更與流行及社群話題討論習習相關。面對國外品牌的來勢洶洶，台灣在地品牌除了抓緊在地消費者口味，如何跟上流行、創造社群話題，仍可能成為角逐市場藍海的關鍵。

審稿編輯：童儀展、林玉婷

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