影／「類出國」正夯！ 航空郵輪飯店搶食國旅大餅

疫情期間各國邊境管制，國人出國遊玩泡湯，轉瘋「類出國」，不僅各大航空公司都辦起「類出國」活動，讓旅客實際踏出國門，到空中飛一圈再落地，郵輪業者也推出跳島行程，讓旅客有種置身島國的情境感，但不管是航空類出國或是郵輪類出國，通常行程一上線都被秒殺。旅行業者則分析，因為民眾普遍體認到國境短時間無法開放，所以會首選長天數的類出國行程。

至於飯店業為了不讓交通運輸業專美於前，也陸續推出郵輪式套裝行程，讓旅客不用踏出飯店，就能吃喝玩樂全包來吸引國旅客，飯店業者也表示，原本去年暑假國內旅客入住客才占3成，今年卻因疫情影響，爆增至9成，顯示國旅復甦有成。對於類出國行程越來越多，旅遊達人則推薦「逆偽出國」行程，藉由外國人的角度，來規畫台灣本土行程，也有種不同體驗。