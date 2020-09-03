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偽出國就是「假的」 雄獅開嗆：高空看台灣根本看不到
雄獅旅遊和星夢郵輪合作，繼推出「郵輪跳島旅遊」後，預計將於10月22日再推出「環島郵輪」，總計停靠基隆港、台南安平港、澎湖、高雄港、花蓮港等五地，這也是疫情後全球最長的一條藍色。
雄獅旅遊總經理游國珍今下午在記者會上致詞時則是開嗆，指現在都流行「偽出國」、「類出國」，但其實「偽出國是騙人的」，那就不是出國，且雖然主打「高空看台灣」，不過飛機在幾千英尺以上，視線都被雲遮住了，根本都看不到。
游國珍隨後也說，「類出國」就是真的，那是跳島郵輪，可以在郵輪上看日出、日落，從海上看台灣，是完全不同的感覺。
游國珍表示，國旅最夯的就是離島、花東，這是因為旅遊需要有點距離，郵輪讓距離擴大，且行程動輒四天三夜、五天四夜以上，又結合熱門目的地，是一個消年假的好方法。
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