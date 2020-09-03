影／78歲洗腎老農右膝骨折 2個月震波治療復健恢復行走

78歲雲林江姓老農今年4月騎腳踏車車禍摔傷，右膝嚴重骨折，台中榮總復健科醫師林修平說，考量江姓老農年紀大又洗腎，採保守治療，轉復健科門診，以副木支架取代石膏，並接受二個月、5次體外震波治療後明顯改善，骨癒合程度超過八成，經加強肌力及行走訓練，如今不用戴副木支架，拿助行器行走自如，病患與家屬都很滿意。

老農家屬表示，老農車禍後因右膝腫痛無法行走，緊急送醫急救，發現是右膝髕骨粉碎性骨折，合併右側脛骨平台骨折，經處理後，建議到骨科門診治療，由其子接到台中，向台中榮總骨科門診求診。

林修平說，台中榮總骨科門診評估老農為嚴重的複雜性骨折，考量患者年紀大，且有慢性末期腎臟病，建議轉至復健科接受保守治療，老農接受以熱塑型長腿副木支架取代長腿石膏，以及體外震波治療後，症狀獲得大幅改善。

林修平說明，體外震波治療是透過震波，刺激血管內皮生成因子增生，加速血管新生、骨骼修復，肌腱修復和血管新生，在復健科治療應用廣泛，舉凡足底筋膜炎、肱骨外上踝炎（網球肘）、肩鈣化性或非鈣化性肌腱炎（五十肩）、退化性關節炎，甚至促進骨折癒合，都可利用體外震波治療得到大幅改善。