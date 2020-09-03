46歲健身媽媽和大學女兒合照 根本超辣姊妹

｢哇！姐妹感情很好耶，一起來運動！｣健身房裡，兩個長髮披肩，超纖細腰段、翹臀的女孩一起運動，被不少｢健友們｣暱稱為｢最美麗風景｣。兩個女孩抬頭，準備好迎接眾人驚訝反應，笑了｢我們是母女啦！｣

這是46歲的Gloria和念大學的女兒，常見的生活日常。但3年前，全職家庭主婦的她，卻為了照顧兩個孩子幾乎沒時間運動，長期為頭痛所苦｢吃什麼止痛藥都沒效，頭痛到想跳樓，醫生要我多運動，我才開始運動。｣

運動改變疼痛人生

46歲的健身媽媽Gloria，擁有兩個念大學的孩子，和女兒看來就像姐妹。圖片由gloria272727 授權

Gloria加入健身房會員，不讓天氣改變成為不運動的藉口；每周四次、每次鍛鍊1.5-2個小時，運動的內容包括：重量訓練、徒手運動、高間歇有氧運動、跑步、上教練課等，有人共同激勵，讓運動更有趣

她也執行飲食控制，吃原形食物，例如吃芋頭而非芋圓，吃雞胸肉而非雞腿肉，不吃糖類，盡量自己煮。

運動和飲食控制雙管齊下後，Gloria的身材變得更結實，更曲線、更有自信。固定的運動習慣養成後，也正向調整了生活中的作息，減緩身體上的病痛，幫助生活中壓力的釋放。

運動讓世界變大

運動也改變了她的人生。過去Gloria的生活全圍繞在孩子身上，當國小家長會長，愛心媽媽、義工、管樂團會長，在學校服務，忙自己孩子和別人孩子。

運動以後，她開設社群帳號，分享運動心得，住中台灣的她，全球各地的網友都來追蹤按讚，朋友圈變廣了。她的兩個孩子也被影響，跟著媽媽一起運動。

健康、健身、也健心

46歲的Gloria，透過規律運動，找回自信和美麗。圖片由gloria272727 授權

｢你把時間花在哪，結果就在哪裡！｣她分享自己的運動心得，給女性健身社群｢有肌勵｣，鼓勵更多女性，無論什麼年紀，做怎樣的工作、有多忙碌，健康都是最重要的。

也許下班非常疲累，回家就坐下來追劇看電視，吃東西上網，但如果要維持健康又有好的身材，就必須給自己時間運動、飲食控制，才能夠變健康、美麗、更有自信。

被封為｢美魔女｣，Gloria說，只要肯努力，肯付出，一定會有代價及成果的，健身不是一兩天的事，而是要有持續的耐心跟毅力，漸漸的，你的改變是別人會看得到的；記得，健康、健身、也健心喔！

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

46歲的健身媽媽Gloria，擁有兩個念大學的孩子，和女兒看來就像姐妹。圖片由gloria272727 授權

46歲的健身媽媽Gloria，擁有兩個念大學的孩子，和女兒看來就像姐妹。圖片由gloria272727 授權

YT：有肌勵 https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower