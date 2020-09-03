真正5折價！淘寶台灣99促銷最狂優惠，連CSD中衛都進駐開旗艦店

撰文 / 簡倫

淘寶台灣推出「99超級翻倍日」超殺優惠，帶給台灣消費者最棒的購物享受。 圖／淘寶台灣 提供
淘寶台灣推出「99超級翻倍日」超殺優惠，帶給台灣消費者最棒的購物享受。 圖／淘寶台灣 提供

9月9日要幹嘛？當然要上淘寶台灣一起血拚啦，不僅有大家最想搶購的CSD中衛旗艦店全新進駐，還陸續邀來更多優質品牌與電商賣家加入，更有「99超級翻倍日」超殺優惠，9月7日至11日，購買全站活動商品都能0元超取免運，最厲害的優惠就是「真5折」，包括依舊超難買的Switch紅藍主機搭配健身環套組，破盤價7,990元，Airpods Pro搭配無線充電盒也是只要3,995元。

有錢也難買到的Switch主機搭配健身環套組，破盤價7,990元。 圖／淘寶台灣 提供
有錢也難買到的Switch主機搭配健身環套組，破盤價7,990元。 圖／淘寶台灣 提供

最強真5折優惠　淘寶台灣更多優質賣家進駐

淘寶台灣的「99超級翻倍日」，直接給消費者最直接的5折回饋，有別其他平台的5折價，都得加價購，淘寶台灣是真實的5折。

從9月7日至11日，每天00、09、21點都有「真5折」商品搶購，如Apple iPhone 11 64G直接5折價12,450元、ASUS的14吋筆電也只要4,495元、飛利浦氣炸鍋也5折特惠4,515元。

只有淘寶台灣才有最強真5折優惠商品。 圖／淘寶台灣 提供
只有淘寶台灣才有最強真5折優惠商品。 圖／淘寶台灣 提供

淘寶台灣也持續引進優質品牌與賣家，真5折也有不少台灣品牌，如佳德鳳梨酥12入／盒特價214元、網路超難買的小潘蛋糕坊鳳凰酥15入／盒特價160元、老協珍熬雞精禮盒特價474元。最強的CSD中衛旗艦店也宣布進駐，將可以直接買到中衛的商品。

食品雜貨9元帶回家　加碼最強0.1折扣碼必搶

宅在家中，當然需要各種食品雜貨的陪伴，只要動動手指上淘寶台灣，在9月7日至11日，每天00、10、20點加碼推出「揪划算」限時9元特賣，包括大師兄銷魂麵舖乾拌麵、韓國好麗友烏龜玉米脆餅，連可以降溫消暑的RASTO RK4夾式隨身充電風扇等，都可以9元帶回家。

活動期間，每天00、12、18點再加碼送1折折扣碼，購物滿500元，現折450元，在9月9日當天，還加碼推出付1元，可以將消費滿1,000元的商品直接帶回家，就是「0.1折」折扣碼，得要看運氣搶發。

整點時段還有「全站活動商品購滿999元，折抵109元的品類券」，每天10、20點再推翻倍折扣碼，消費滿999元可現折218元，讓大家上淘寶台灣「買99」，9是要淘好淘滿。

RASTO RK4夾式隨身充電風扇等，限時特賣只要9元。 圖／淘寶台灣 提供
RASTO RK4夾式隨身充電風扇等，限時特賣只要9元。 圖／淘寶台灣 提供

淘寶台灣「99超級翻倍日」優惠攻略圖。 圖／淘寶台灣 提供
淘寶台灣「99超級翻倍日」優惠攻略圖。 圖／淘寶台灣 提供

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