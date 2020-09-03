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一件襯衫／因母罹癌放棄國外夢想 23歲棄200萬年薪回台種田

一件襯衫 / 綜合報導
23歲的Jordan，放棄了超高年薪回到台灣，在屏東的果園裡每天忙進忙出，從父母手中接手，因為體認到台灣低薪的困境。 圖／《一件襯衫》授權提供
23歲的Jordan，放棄了超高年薪回到台灣，在屏東的果園裡每天忙進忙出，從父母手中接手，因為體認到台灣低薪的困境。 圖／《一件襯衫》授權提供

一件襯衫這次採訪了「美膚娜娜」共同創作了一則關於守護家人的影片。年輕人對於未來總有許多憧憬，在大城市裡做著喜歡的工作、追逐自己理想中的人生，可能輕鬆愜意，可能歷盡困苦，倘若人生到了最後一天，你想見到的是誰？看到怎樣的風景？那就是你該去的地方。

離開孕育我長大的地方，在異鄉試圖拼湊夢想的模樣

台灣人，成長的過程就是不停的在「離家」。小時候想要逃離偏遠的家鄉，長大後想逃離這個國家，「外面的世界比較精彩、比較漂亮」我們這樣對自己說，嚐盡外面五光十色的生活，對於未來的想像都不是發生在自己的家鄉。

家鄉，是很多人羽翼豐滿後，急著想逃離的地方。這裡沒什麼機會，卻有很多抱怨；家鄉雖然安穩，但沒什麼活力，每個人都堅守著自己的崗位，安逸的過每一天；家鄉好像不跟你談夢想，只要你做著朝九晚五的工作，平安回家就好。

23歲的Jordan，放棄了超高年薪回到台灣，在屏東的果園裡每天忙進忙出，從父母手中接手，因為體認到台灣低薪的困境。 圖／《一件襯衫》授權提供
23歲的Jordan，放棄了超高年薪回到台灣，在屏東的果園裡每天忙進忙出，從父母手中接手，因為體認到台灣低薪的困境。 圖／《一件襯衫》授權提供

但是如果最支持我的人都不在了，成功又有什麼意義？

1991年出生的Jordan，一直都嚮往著歐美國家的一切，成績優異的他帶著英國碩士畢業的光環，離開台灣，在倫敦的金融圈，做著一份夢寐以求的工作。然而他的母親罹患癌症，讓他毅然放棄國外夢想的工作，他才發現千山萬水，都不及一條回家的路，沒花太多的時間做選擇，而是選擇回到這塊孕育了他二十以年的土地。

就算花上很多成本和力氣，也要照顧好媽媽的健康和環境

23歲的Jordan，放棄了超高年薪回到台灣，在屏東的果園裡每天忙進忙出，從父母手中接手，因為體認到台灣低薪的困境，Jordan也自身從基層做起，領著最低工資，並與對這塊土地有著深厚認同的團隊夥伴一同打拼，只為研究最適合媽媽的飲食方式。他意外發現，蓮霧中的萃取複合物對媽媽的身體有很好的效果。

出走是為了堅定回家這條路。

因為曾經離開台灣，反而讓他更確定、更了解，這片土地才是最好的地方。他創立了一個最天然的保養品牌，背負著夥伴的期待，堅持初衷，傳遞這塊土地的美好與溫暖。現在的他依然在追逐自己的夢，只是夢裡多了一群人，一個家，一塊最美的土地。

Jordan的母親罹患癌症，讓他毅然放棄國外夢想的工作。 圖／《一件襯衫》授權提供
Jordan的母親罹患癌症，讓他毅然放棄國外夢想的工作。 圖／《一件襯衫》授權提供

文章授權：《一件襯衫》粉絲專頁

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