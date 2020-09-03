秀姑巒溪遭汙染 學者研判生活汙水未確實處理

有前往花蓮秀姑巒溪泛舟的遊客反映，戲水上岸後，如沒有立即清洗皮膚會癢，環保團體懷疑是沿岸畜牧業偷排放廢水導致。縣府環保局指出，目前尚無發現水質與畜牧業者有關，縣府將加強水環境巡守隊加強河川巡查。東華大學環境學院表示，汙染源可能是生活汙水，盼民眾落實汙水處理。

環保局表示，針對畜牧業者被質疑汙染秀姑巒溪水質部分，依據環保署每月進行秀姑巒溪水質監測資料分析，玉里大橋測站、太平溪測站、瑞穗大橋測站河川汙染指數，屬於河川水質為未受汙染，經比對分析研判秀姑巒溪河川水質現況，與周遭玉里三民地區畜牧業無明顯關聯。

環保局指出，對於三民地區家禽（雞、鴨）及家畜（豬）畜牧場，不定期稽查管制，今年已稽查畜牧業者66家次，縣府也於7月3、6日分別辦理三民地區及光復鄉畜牧業聯合稽查作業，稽查玉里2家及光復5家列管事業，稽查結果符合規定。

東華大學環境學院副院長蘇銘千表示，造成河川水質汙染的原因，包括生活汙水、畜牧業、微量的食品加工、農業廢水、農民耕種時添加的營養鹽肥料流入等原因，無法明確釐清秀姑巒溪河川水質遭受汙染源為何。

蘇銘千認為，花蓮中南部鄉鎮因沒有設置汙水下水道，生活汙水直接排入秀姑巒溪，以及連續2年沒有颱風登陸，降低河川淨化能力，因此，想恢復乾淨的秀姑巒溪，需民眾配合落實生活汙水處理，並強化水資源回收再利用。