「我很急！」入住禁菸民宿違規偷偷抽 老闆收12K清潔費引熱議

今年受疫情影響無法出國，加上安心旅遊加持，國內旅遊興盛，熱門景點人潮爆滿，也因此出現不少消費糾紛。有民宿老闆抱怨客人在禁菸房內抽菸，他依入住規定向對方收取1萬2千元清潔費遭到拒絕，引起網友討論。

一位民宿業者在臉書社團發文抱怨，表示自己在澎湖經營禁菸民宿，只要有客人入住就會告知室內禁止吸菸，民宿內也貼有禁菸標語，並標明會收取「每人3000元」的清潔費。日前一組客人退房時被老闆聞到滿室菸味，立刻下樓質問「是誰抽菸」，一位女住客便承認她在廁所抽了一根菸，因為「我很急」！

老闆不滿表示，明明房間外有陽台，女客的老公也是在陽台抽菸，為何她偏要在室內抽？同時也向對方提出收取每人3000元清潔費的要求，由於共有4人入住，因此是1萬2千元，結果遭到拒絕。女住客抗議「抽煙是她個人行為，只能收她一人的清潔費」，但老闆反駁若下組客人拒聞菸味要求退房，他的損失該由誰負責？最後兩方無法取得共識，老闆又急著整理房間，只好讓對方先離開。

該民宿在入住規定上，寫明禁止在室內抽菸，違者需收清潔費。 圖／翻攝自爆怨公社

網友們也紛紛站在老闆方斥責吸菸者違反規定，「抽菸很急！？」、「都說不行了還抽！沒水準的人趕快付錢！」、「抽煙有什麼好急的，熄掉再進廁所或上完廁所再出去抽不行嗎？莫名其妙」，不少人也抱怨室內吸菸不道德，還會讓其他人吸二手菸、三手菸，「煙味真的很難清除，沒有抽煙的人對煙味很敏感的」、「菸味真的非常難處理！會殘留在室內任何物品上」。

不過對於民宿一人抽菸，同住者都要連坐處理的規定，也引起不少討論，部分網友認為其他人未違規，不需支付清潔費，也有人認為同住者旁觀未阻止自然該付連帶責任，還有一些網友表明支持老闆，因為菸味的確可能造成負評和營業損失，「一點點煙味都容易被打負評的……1萬2是多了點。但至少要賠一天房價，讓煙味消除的時間」、「我也無法接受有煙味的房間，只要有煙味一律換房」、「罰12000一點都不嫌多！因為下一個或是下下個或是下下下個住客都會聞到煙味給你去下負評」、「重點不在於罰金的多寡，而是業主已經明文規定，且再三告知」，並建議老闆可以將清潔費收取規定寫得更清楚，且要求住客入住時詳閱簽名。

該民宿老闆後續更新內容表示，此案已進入司法程序。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康