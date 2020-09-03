實名制口罩混大陸製？ 新北藥師公會證實：恐達三分之一藥局

因應新冠肺炎疫情，中央推出「口罩實名制」政策，讓民眾定時可買到「口罩國家隊」生產的口罩，但現在卻有新北市藥局傳出，郵局配送來的實名制口罩竟有「大陸製」，對此新北市藥師公會理事長陳昭元坦言，確實有接獲這樣的狀況，且該工廠配送藥局數約占新北市1/3，但究竟是零星個案，還是真有混入狀況，仍待食藥署調查。

據悉，新北市某藥局昨下午發現，郵局配送來的實名制口罩竟混有大陸製，包裝內還有「安徽安景瑞無紡布製品有限公司質檢專用章」的簡體字單據，令藥局藥師極為驚訝，趕緊通報藥師公會。

陳昭元表示，昨日下午接獲藥局反映後，立刻確認該批口罩為哪間工廠製造，並將該工廠配送至各藥局的實名制口罩先行召回，昨日已全數回收，避免再流入市面。

陳昭元說，該口罩工廠在防疫情間貢獻良多，十分辛苦，且該工廠生產的實名制口罩配送藥局相當多，約占新北市1/3藥局數量，但究竟是零星個案，還是確實有混入，仍待食藥署調查後，今下午統一對外公布詳細調查狀況。