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女子甲狀腺腫瘤愛美拒開刀 新型手術不留疤
25歲楊姓女子因頭暈到醫院檢查，意外發現左側甲狀腺有個2.5公分大的腫瘤，經細胞學檢查沒有癌細胞，但她伸展頸部時會有異物感，醫師建議開刀治療，但她擔心手術後頸部會留下傷口不好看，與醫師討論後以口腔前庭內視鏡手術處理，術後恢復良好且體表沒有傷口，她也不用擔心影響外觀，非常滿意。
苗栗市大千綜合醫院外科醫師劉信誠表示，甲狀腺結節好發於20至40歲的女性，且女性好發率是男性的4倍，一般會在伸展頸部或健康檢查時發現頸部有腫塊鼓起；80%的甲狀腺結節都是良性，但如果會影響氣管、食道功能、結節持續長大或檢查有異常細胞時，建議以手術方式切除。
傳統甲狀腺手術會在頸部留下約5公分疤痕，有些病人的傷口甚至會演變成蟹足腫，常讓病人望之卻步，近年甲狀腺手術已發展至以口腔前庭內視鏡手術處理，術後體表沒有傷口，對愛美的民眾來說，不需要再以衣物或領巾遮掩傷口。
劉信誠指出，口腔前庭內視鏡手術適合小於5公分的甲狀腺良性腫瘤、腫脹程度較輕微的甲狀腺亢進症，或小於1公分的早期甲狀腺癌；由於手術是從下唇前庭區進行，為避免感染問題，病人手術前需要消毒口腔，術後也要維持良好的口腔清潔；另外，術後下巴部位會有局部的腫脹感，約一周就會改善；提醒民眾，如發現頸部有腫脹或伸展頸部時有異物感，務必盡早到醫院檢查及治療，才不致影響健康。
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