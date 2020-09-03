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北流9月5日開幕演唱會 北市派9接駁車捷運來回送

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
北市交通局今表示，當天估將湧入5千人入場，建議民眾多利用大眾運輸，將派9輛免費接駁車接送。記者趙宥寧／攝影
北市交通局今表示，當天估將湧入5千人入場，建議民眾多利用大眾運輸，將派9輛免費接駁車接送。記者趙宥寧／攝影

台北流行音樂中心將於9月5日舉行「嗨！北流」開幕演唱會，由金曲歌后徐佳瑩與實力唱將魏如萱，壓軸則由蘇打綠分身樂團魚丁糸擔綱演出，4022張票5秒就被搶光；戶外還有免費演出，將有多位歌手輪番上陣，北市交通局今表示，當天估將湧入5千人入場，建議民眾多利用大眾運輸，將派9輛免費接駁車接送。

北流位於捷運南港站與昆陽站間，8月22日舉行5千人壓力測試，當天湧入4000多民眾共襄盛舉，北市也在捷運站間派免費接駁車，並加派義交警力指揮交通、取締違規，交通局表示，當天共派出8輛接駁車，接駁人次約1500人左右，散場也只花10分鐘，整體都順暢，這回將舉辦開幕演唱會，交通局長陳學台有信心表示「不擔心」。

陳學台也提到，壓力測試當天，就連北流停車場汽、機車都停不到一半，周邊停車場也沒停滿，顯見民眾多習慣搭乘大眾運輸，步行到北流很方便，也有接駁車可選擇。

不過，記者當天實際觀察，發現有民眾將機車停在北流南基地工區範圍，現場警力無奈表示，還沒畫格畫線，也沒辦法抓。對此，北市文化局今補充，該區仍屬施工區域，未正式開放，不是人行道，也並非道路範圍。陳學台則表示，機車不能停在工區，當天會請新工處架設圍籬。

若要搭乘大眾運輸前往北流，交通局建議，民眾可由捷運昆陽站4號出口，往向陽路方向步行約5至8分鐘到達北流；若從南港站，則由1A出口隨導引標誌步行至南港轉運站西出口後，再循導引標誌步行北流；如搭乘台鐵或高鐵，出站後依導引標誌步行至北出口，再循導引標誌步行至北流，步行時間約9至12分。

若從捷運出站想搭接駁車，交通局當天將派9輛接駁車，服務時段自下午4點至晚上10點，約3至5分鐘就有一班，現場也會有人員進行引導。進場時於昆陽站、南港站停靠，散場時則停靠於北流北基地（表演廳）分別載往鄰近兩側捷運站，彈性調度車輛。

壓力測試當天，有民眾將機車停在北流南基地工區範圍，現場警力無奈表示，還沒畫格畫線也沒辦法抓。。記者趙宥寧／攝影
壓力測試當天，有民眾將機車停在北流南基地工區範圍，現場警力無奈表示，還沒畫格畫線也沒辦法抓。。記者趙宥寧／攝影

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