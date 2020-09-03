愛奇藝即日起「撤台」 客服搬出NCC副主委安撫用戶

經濟部今日公告「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」即日生效，也就是說，愛奇藝代理商歐銻銻娛樂相關業務，毫無緩衝、正式「違法」。歐銻銻董事長范立達宣布即日起停止愛奇藝會員經銷業務，也放棄愛奇藝品牌代理服務。此消息再度掀起台灣愛奇藝黃金VIP會員恐慌，人工客服則引述NCC副主委翁柏宗說明來安撫用戶。

多位黃金VIP會員向客服詢問後續會員權益事宜，人工客服皆回應，「愛奇藝不會忽視台灣民眾的線上觀影需求」。客服並指出，近日新聞話題造成用戶的疑慮與擔憂，不過，「NCC副主委翁柏宗已親口承諾，台灣沒有下架愛奇藝的問題，台灣也不會封網，民眾不需要「翻牆」，不需要透過VPN方式，如果仍要收看愛奇藝，可以直接連線網路收看」。

范立達也親自承諾，「在今天以前，透過歐銻銻娛樂管道購買愛奇藝會員的消費者，我們負責到底」，會員們可繼續享受VIP會員的專屬權益，「但如果收視權益受到影響，我們也一定妥善解決」。

范立達表示，歐銻銻娛樂即日起停止代理愛奇藝與經銷愛奇藝會員，並可能裁員數十位員工，他強調，「希望社會各界能夠了解，造成這一切的，是政府法令的突然變動所致，而非我們有任何違法行為」。

范立達指出，經濟部認為大陸網際網路視聽服務在政治、社會、文化上具有敏感性，且有影響國家安全之虞。但是，禁止歐銻銻娛樂繼續擔任愛奇藝的代理商，無法解決上述任何問題。NCC早已公開說明，台灣地區所有用戶仍然可以繼續上網收看愛奇藝。歐銻銻對經濟部的禁令完全無法理解。