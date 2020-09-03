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類出國正夯！ 雄獅再推環島郵輪 六天五夜9900元起

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
雄獅旅遊和星夢郵輪合作，繼推出「郵輪跳島旅遊」後，預計將於10月22日再推出「環島郵輪」，總計停靠基隆港、台南安平港、澎湖、高雄港、花蓮港等五地。圖／雄獅提供
雄獅旅遊和星夢郵輪合作，繼推出「郵輪跳島旅遊」後，預計將於10月22日再推出「環島郵輪」，總計停靠基隆港、台南安平港、澎湖、高雄港、花蓮港等五地。圖／雄獅提供

「類出國」正夯，雄獅旅遊和星夢郵輪合作，繼推出「郵輪跳島旅遊」後，預計將於10月22日再推出「環島郵輪」，總計停靠基隆港、台南安平港、澎湖、高雄港、花蓮港等五地，主打「藍色公路」，強調不僅可以一次解決交通、住房需求，也是疫情後全球最長的一條藍色，更是全球首度環島郵輪，6天5夜，最低價每人只要9900元。

雄獅表示，有別於一般公路環島行程，郵輪環島以6天5夜的行程規劃，讓旅客不僅可以在海上遠眺台灣美麗的海岸線外，還可以一次暢遊5個港口的周邊景點，省去另外規劃交通與住宿的煩惱。

雄獅旅遊總經理游國珍表示，疫情後旅遊型態改變，國內旅遊商品也將拉長天數，把原本國外的消費市場轉到國內，加上年底是旅遊消年假的檔期，因此把國際郵輪玩法結合環島，推出了4至6天等長天數的環島郵輪之旅，基隆、台南、高雄、花蓮都是可直接靠港的國際碼頭，相較離島需要換船接駁上岸，加上本島的觀光資源豐富，更有條件發展。

雲頂郵輪集團台灣區業務部副總裁劉曉寧表示，為了帶給旅客安心、安全的郵輪旅遊體驗，自10月22日起的環島航次，「探索夢號」將落實健康篩查、消毒清潔、社交距離等各項防疫措施，以具體行動響應政府推行的安心旅遊政策，嚴格把關旅客與船員的健康安全。

根據雄獅規畫，「郵輪環島」航次，將從基隆出發，行經台南(安平港)、澎湖、高雄(高雄港)、花蓮(花蓮港)，並與五縣市規畫郵輪旅客專屬活動結合城市行銷，例如在基隆出發的龜山島巡航之旅，在郵輪上有機會欣賞最火紅的網美景點牛奶海；在台南安平港舉辦｢府城小吃市集」網羅最受歡迎的排隊小吃、伴手禮名店；在高雄最新網紅打卡點大港橋畔，欣賞內門傳統表演宋江陣；花蓮縣府也提供千份在地伴手禮提供給到港郵輪旅客，以郵輪環島旅遊發展各地觀光新亮點，並帶動整體郵輪產業鏈復甦。

為歡迎探索夢號環島首航旅客，花蓮縣府準備1000份「豐興餅舖-流星餅10入禮盒」及「花蓮瑞穗鶴岡文旦」作為伴手禮致贈旅客；台南市政府則是在26日當日下午將帶來「阿哲市長走讀府城」半日遊，將抽出限量郵輪旅客與黃偉哲市長將和藝人王彩樺同行搭乘露天雙層巴士，暢遊府城知名景點，另還有機會由高雄市長陳其邁擔任導覽，親自解說高雄市景點。

澎管處表示，為了歡迎旅客，將｢2020澎湖國際海灣燈光節」的演出時間提前到晚上6點半，主燈區有高達八公尺的美人魚，搭配「蓬勃之海」海上燈光水舞秀，這將是首度在郵輪制高點上欣賞水舞燈光秀。另也提供限量的美人魚燈與嗨熊旅行頸枕做為贈品。

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