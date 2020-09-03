文旦陸續採收上市 專家傳授挑選3秘訣

中秋節將至，文旦陸續採收上市，農委會台南區農業改良場說，文旦果肉晶瑩剔透，富含膳食纖維、維他命C及多種礦物質等營養素，且具有酸、甘、甜的獨特風味及口感，民眾挑選有三方法，以果實油胞細緻、果形底寬上尖、有沉重感，品質最好。

全台文旦種植面積4177公頃，主要產區分佈在台南市、花蓮縣、苗栗縣、新北市、宜蘭縣及雲林縣等地。今年氣候平順、果實生育期日照及雨水充足，果肉充實、飽滿，產量及品質穩定。柚農習慣於白露前約一至三周採收文旦果實，今年因農曆潤四月關係，白露距離中秋節時間較長，採收後有充足時間「消水」，待表皮略為皺縮轉黃，此時果肉會漸變軟，進嘴果肉Q軟、滋味甘甜。

台南區農業改良場分享挑選文旦方法，第一是「果皮油胞細緻、黃綠色」，挑選果皮光滑、油胞細緻尤佳，剝開後果皮較薄、果肉質地也會較細緻。若想馬上品嘗，應選果皮呈淡黃色至黃色；如想久放，可選果皮呈淡綠色至淡黃綠色，置於通風陰涼處貯放，愈能顯現風味。

第二是「果形勻稱、短三角」，挑選果實形狀要勻稱、不歪斜，以底部寬而上尖，呈短三角形者，如「不倒翁」的形狀，果肉較豐厚。

第三是「用手輕托、要沉重」，不用拘泥果實大小，挑選有沉重感的果實，代表果肉發育充實、水分也較多；較大果實的果肉豐厚，較小果實的果肉相對較細緻、耐久放。