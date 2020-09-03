文旦小顆就是好吃老欉？ 專家：破解迷思挑柚「3撇步」

麻豆文旦正上市，果肉晶瑩剔透，富含膳食纖維、維他命C及多種礦物質等營養素，且具有「酸」、「甘」、「甜」的獨特風味及口感，中秋節不可缺的應景水果，農委會台南區農業改良場文旦專家提供挑選好吃文旦撇步，以果實油胞細緻、果形底寬上尖、有沉重感，品質最優。

台南農改場表示，全台文旦種植面積4177公頃，主要產區在台南市、花蓮縣、苗栗縣、新北市、宜蘭縣及雲林縣等地。各地產區為求文旦產品之區隔，遂冠以當地地名，以建立各自品牌打開知名度，拓展運銷通路行銷全國各地。

今年氣候平順、果實生育期日照及雨水充足，果肉充實、飽滿，產量及品質穩定。柚農習慣在白露（今年是9月7日）前約1至3周採收文旦果實，今年因農曆潤四月關係，白露距離中秋節（10月1日）時間較長，採收後有充足的時間進行「消水」，待表皮略為皺縮轉黃，此時果肉會漸變軟，進嘴果肉Q軟、滋味甘甜，令人口齒生香！

農改場提出，文旦果實品質受土壤質地、植株樹齡大小及栽培管理等因素影響，消費者除可直接向熟識柚農試吃、購買外，也分享挑選文旦的小撇步：

一、果皮油胞細緻、黃綠色：挑選果皮光滑、油胞細緻尤佳，剝開後果皮較薄、果肉質地也會較細緻。若消費者想馬上品嘗，應選果皮呈淡黃色至黃色；如想久放，可選果皮呈淡綠色至淡黃綠色，置於通風陰涼處貯放，愈能顯現其風味。

二、果形勻稱、短三角：挑選果實形狀要勻稱、不歪斜，以底部寬而上尖，呈短三角形者，如「不倒翁」的形狀，果肉較豐厚。

三、用手輕托、要沉重：不用拘泥果實大小，挑選有沉重感的果實，代表果肉發育充實、水分也較多；較大的果實（超過600公克）其果肉豐厚、大口吃最過癮、較小的果實（小於400公克）果肉相對較細緻、耐久放，各有其特色。