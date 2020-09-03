不再碰運氣！北市推APP即時查車位 840民營場未跟進

台北停車場還剩多少位置？北市交通局擴大蒐集市屬機關學校、堤外及平面停車場等161場停車位即時資訊，並放上「北市好停車APP」供民眾查詢，頁面將即時顯示停車場剩餘格數，堤外、高架橋下公有停車場，因未設置柵欄機，則透過紅、黃、綠顯示停車場使用率，供民眾參考；至於民營停車場，977場中僅157場跟進，佔比約1成5，交通局將祭規費減半措施，鼓勵民營業者加入。

北市共有1654處公、民營停車場，其中814處已將停車場資訊串接「北市好停車APP」，民眾只要用行動載具點開系統，就可自動定位，顯示鄰近停車場剩餘格數，汽、機車都有。

北市停管處機電科長李世芬表示，早期僅顯示周邊停車場，但未放上剩餘格數，近幾年陸續更新系統功能，現在公有自營停車場、委外停車場、捷運轉乘停車場都已完成資訊嫁接，今年8月，則再納入53處臨時平面停車場（堤外、高架橋、市區平面等）、108處市屬機關學校（醫院、行政中心、轉運站等）停車場。

李世芬表示，若停車場出入口有設置柵欄機，就能精準掌握剩餘車格數，每3分鐘即時更新一次；但像是堤外停車場，因位處行水區，或像高架橋下開放式停車場，目前則是架設太陽能感應線圈，但精確度不如柵欄機，只能以使用率呈現，若出現紅「P」，則代表滿車率9成5以上、黃「P」則代表滿車率8成以上，供民眾停車參考。

不過，目前仍有840處民營停車場未將資訊上線，李世芬坦言，若要嫁接系統，現場要有傳輸設備、網路，部分業者考量成本未跟進，將持續推動，也會給業者獎勵措施，如停車場登記證規費減半，若是新設停車場，就只需繳規費1000元，變更換發只需500元。