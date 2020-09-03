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差額醫材極端值公布 眼科希望再議、憂年年砍

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
健保署日前宣布9月1日到9月底會輔導醫療院所，將七大類醫材自付差額控制在極端值以下，塗藥血管支架之功能分類本月確定後也將以極端值進行管理。圖／本報資料照
健保署日前宣布9月1日到9月底會輔導醫療院所，將七大類醫材自付差額控制在極端值以下，塗藥血管支架之功能分類本月確定後也將以極端值進行管理。圖／本報資料照

健保署日前宣布9月1日到9月底會輔導醫療院所，將七大類醫材自付差額控制在極端值以下，塗藥血管支架的功能分類本月確定後，也將以極端值進行管理。其中以人工水晶體超過極端值價格的筆數最多，部分功能類別超標比例最多可達四成，引起不小反彈。眼科醫學會表示，功能分類還有討論空間，另也希望釐清醫材差額以後會不會像藥價調查一樣，每年都要切一次極端值。

眼科醫學會常務理事呂大文表示，公告出來後，很多醫療院所接到降價通知，會員反應困惑，理監事群組內部熱烈討論，主要爭議有二。眼科醫學會負責與健保署協商的工作小組，現在壓力也很大，醫學會理監事正在研議，不排除再去跟健保署討論。

首先，相較於其他科的差額醫材功能分類多，但眼科人工水晶體相對單純，功能分類較少，現行分類可能還是不夠細，會把成本不同的水晶體劃到同一類。比如一體成型的水晶體和組合成型的水晶體，前者比較不容易感染，成本也比較高，自付差額極端值應有所區別，有商業保險的病人大都可以負擔。

再者，會員擔心以後會不會像藥價調查一樣，每年重訂極端值？這樣一次一次執行下去，真的會有劣幣逐良幣的後果。就算現在說短期內不會再調，但以現在美豬美牛說開放就開放的情況來看，還是擔心會一聲令下、說調整就調整。

對此，健保署署長李伯璋表示，這次調整以後就不動，未來如果專業上覺得有需要再次調整，才會作進一步討論，並不會像藥價調查那樣每年調整。醫師有意見都可以向醫學會反應，醫學會可以來跟健保署討論，健保署都會尊重醫學會的意見。醫學會的理事長和教授都秉持專業管理及醫學倫理，以追求醫療執業環境與病人權益的平衡為目標。

李伯璋說，這次一開始用採購價的上限去設定天花板，引起醫療院所的反彈，因為太多品項的販賣價格會被壓下來。後來讓醫界自行研議功能分類、並根據不同類別的販賣價格去討論，讓醫界自己決定該收多少錢，取得大家認為可行的百份為為極端值。這個過程都按照既定行政程序、按部就班處理，絕對不會故意對醫界不好。

心臟學會前理事長黃瑞仁表示，民眾生病的時候沒有很充裕的時間和資訊去做選擇，制度上確實應該保障民眾的權益。健保署這次溝通過程展現很高的行政效率，公告內容也秉持兩個精神，一則是有跟專科醫學會充分溝通，尊重專業的功能分類，一則是只處理極端值。

黃瑞仁說，心臟相關的特材在八大類醫材裡面就佔了五類，參與討論過程的三個專科醫學會（台灣心臟學會、台灣介入境心臟血管醫學會、中華民國心率醫學會）有中生代醫師、資深醫師都有。醫學會建議塗藥支架的功能分類要從兩類改成三類，等共擬會通過就可以公告。

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