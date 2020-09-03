封殺愛奇藝條款生效 歐銻銻宣布停止代理並裁員

經濟部今（3）日公告，「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」已經通過預告期，即日生效。愛奇藝代理商歐銻銻娛樂中午發出聲明，除強調過去合理合法外，同時宣布即日起停止愛奇藝會員經銷業務，也放棄愛奇藝品牌代理服務，且必須裁員數十位員工。

「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」過去從未設置，日前預告時，該項目表上唯一一項就是禁止台灣任何單位代理或經銷中國大陸OTT TV服務，被外界認為是針對愛奇藝而來。

歐銻銻聲明書全文如下：

歐銻銻娛樂是一家依據中華民國法律成立的公司，四年多來，我們謹遵每一條法律的規定，從不逾越。在今天以前，政府從未禁止台灣公司與大陸企業有任何商業活動，所以，我們和愛奇藝之間的商務往來，也完全合理合法。

今天，經濟部既已公告禁止台灣公司代理或經銷大陸OTT-TV，身為台灣企業，我們雖感無奈，但仍必須遵守。

歐銻銻娛樂宣布，從法令生效日起，停止愛奇藝會員經銷業務，也放棄愛奇藝品牌代理服務。

面對相關業務的緊縮，歐銻銻娛樂勢必得面對一波裁員的痛苦決定。造成數十位員工及其家庭的波動，我們深感不安，但希望社會各界能夠了解，造成這一切的，是政府法令的突然變動所致，而非我們有任何違法行為。

我們要強調，經濟部認為大陸網際網路視聽服務在政治、社會、文化上具有敏感性，且有影響國家安全之虞。但是，禁止歐銻銻娛樂繼續擔任愛奇藝的代理商，無法解決上述任何問題。NCC早已公開說明，台灣地區所有用戶仍然可以繼續上網收看愛奇藝。我們對經濟部的禁令完全無法理解。

我們承諾，在法令生效日以前，透過歐銻銻娛樂管道購買愛奇藝會員的消費者，我們負責到底，我們鼓勵這群熱愛愛奇藝的會員們繼續享受VIP會員的專屬權益，但如果收視權益受到影響，我們也一定妥善解決。