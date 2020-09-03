雲圖驚見「乖乖排隊對流胞」 鄭明典：北部雨算颱風尾

受低壓帶影響，北部持續下雨。氣象局長鄭明典在臉書上表示，雲圖驚見乖乖排隊的對流胞，是很有趣的天氣現象。由於東北風和西南風在台灣附近交會，目前北部下的雨算是颱風尾。

鄭明典說，第9號颱風梅莎在一個低壓帶內，低壓是逆時針環流系統，所以低壓西側會增強北風，北風往南受地球自轉影響就會變東北風。現在，東北風和西南風在台灣附近交會，所以台灣北部下的雨也算是廣義的颱風尾。

鄭明典表示，比較特殊的是由台灣往西南方向延伸的雲帶，裡面有接近規律性的對流胞發展，這應該是水平風切裡的波動現象，很特別。

中央氣象局預報員陳伊秀說，現在雨勢只是剛開始，會持續一整天，下到今天晚上甚至明天白天。受到低壓帶影響，今大致水氣都很多，各地都有可能降雨，午後雷陣雨機率也會提高。

陳伊秀表示，北台灣先開始下雨，雨區隨著降雨強度調整，現在大台北、基隆北海岸還沒納入大雨特報警戒範圍，但預計等等就會加碼。東北部午後要留意局部較大雨勢。