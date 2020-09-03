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避免濫用 醫用笑氣納追蹤系統管流向

聯合報 / 記者楊雅棠/台北即時報導
避免笑氣濫用者容易取得，食藥署將針對醫療用笑氣管理流向，10月1日上路。本報資料照片
避免笑氣濫用者容易取得，食藥署將針對醫療用笑氣管理流向，10月1日上路。本報資料照片

俗稱「笑氣」的一氧化二氮，由於便宜容易取得，網購也買得到，近年快速在青少年間被濫用。為加強流向管理，衛福部食藥署今公告將常用於「吸入性全身麻醉、鎮痛」的醫療用笑氣納入追溯或追蹤申報品項，於10月1日上路。

笑氣是一種吸入性全身麻醉劑，分成食品、醫療、工業等三大用途，長期使用會影響血液及神經系統功能，近期出現許多青少年將笑氣與其他毒品併用致死的案例。

食藥署藥品組簡任技正黃琴喨表示，醫療用笑氣目前核准的許可證共兩張，適應症為「吸入性全身麻醉、鎮痛」，一年生產約65公噸。

過去在管理上便已要求藥廠必須遵守GMP（藥品優良製造作業）規範，從製造到運銷到哪家經銷商或醫療院所，須留存紀錄。

雖然之前醫療用笑氣並未流出供青少年使用的案例，但為了防範未然，且為了能夠及時掌握笑氣的流向，因此建立追溯追蹤系統，持有笑氣許可證的藥商和販賣業者，每月都需上傳藥品追溯、追蹤資訊，不用再以查廠、查紀錄的方式，便能快速掌握經銷商賣出多少公噸。

黃琴喨說，目前已經有五十項的品項藥品，包括麻黃素類，均已列入追溯追蹤系統管理，若未依規定申報的業者可依藥事法第92條處新台幣3萬元至200萬元罰鍰。

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