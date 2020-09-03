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二手書店賣書比網路商城賺錢？ 網曝兩點關鍵

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO困惑要將自己的書拿到二手書店或網路自售才比較划算。圖片來源／ingimage
原PO困惑要將自己的書拿到二手書店或網路自售才比較划算。圖片來源／ingimage

家裡難免都會囤積一些書籍，有些書甚至久久翻一次或根本不會再看，因此選擇將書賣出是一選擇，既可以清出空間又可以賺到一些錢。有網友近期發文表示，因為搬家要清出書櫃裡的一些舊書，但發現書店收購的價格偏低，因此困惑要將書拿去二手書店或是網路商城賣。

原PO在「批踢踢八卦版」發文，他說自己最近因為搬家要把書櫃裡的一些舊書賣掉，上網找了資料，卻發現有人說書店收購的價格偏低，但賣出去的價格大概是原價的6至7折，令他相當困惑。原PO稱「讓小弟不禁思考，開二手書店是不是超級賺的，還有我該拿去二手書店讓他們賺嗎，還是自己去開個蝦皮商場就好」。

對此，網友紛紛回應，「囤一堆書是不用成本膩」、「二手書店不收的就網拍」、「好賺的話大家都自己賣就好」、「能撐起來的二手書店 不一定是靠賣書」、「光倉儲，管理，跟壓著的週轉金你應該就會賠死」。

其中有網友點出若原PO想將書自售有兩關鍵，分別是書本種類和時間壓力，「這問題主要看你的書是哪種類型的書。每一種二手價差很多」、「要考慮人事、倉儲成本啊，如果是較新或絕版的書，又沒有時間壓力，可以自己賣，價格會好一點，沒時間或量很大只能丟二手書店了」、「自己賣價格比較好，但常常放四五年才賣出去」。

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