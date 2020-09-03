經濟部「封殺愛奇藝條款」公告：即日起生效

經濟部日前預告「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」，唯一一項就是禁止台灣任何單位代理或經銷中國大陸OTT TV服務，被外界認為是針對愛奇藝而來。經濟部今（3）日公告，該禁止事項項目表已經通過預告期，即日生效。

愛奇藝台灣代理商歐銻銻董事長范立達在NCC「OTT專法草案」公聽會上表示，得知這項公告已經生效，如此一來「OTT專法草案」條文中的12條、18條關於限制為中國大陸OTT業者提供傳輸服務與相關罰則，只是疊床架屋、沒有存在必要。

商業司日前說明，為防止中國大陸OTT TV，如愛奇藝、騰訊等，透過代理或經銷等「迂迴方式」在台灣非法經營，經行政院相關部會會商後，由NCC擔任OTT TV的中央目的事業主管機關。

同時，由經濟部依據「台灣地區與大陸地區人民關係條例」（簡稱兩岸條例）第35條第2項規定，訂定「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」，禁止台灣地區的人民、法人、團體或其他機構提供代理、經銷，或從事OTT TV及其中間投入或相關商業服務等服務給大陸地區的人民、法人、團體或其他機構。

商業司官員指出，過去依據「兩岸條例」，僅公告「在大陸地區從事商業行為應經許可或禁止之事項公告項目表」，並未規定在台灣地區的禁止項目。由於近年中國大陸OTT TV業者高調用各式管道進入台灣，引起立委在立法院高度關注，在行政院確立其主管機關為NCC、並提出行業管理法「OTT TV專法」草案後，商業行為負面表列的相關規範就由經濟部商業司公告。

也因此，「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」中，就僅禁止「代理、經銷，或從事OTT TV」一項。

經濟部表示，在該禁止事項項目表正式公告、實施後，違反者將由NCC依「兩岸條例」第86條第4項規定查處，處新台幣五萬元以上五百萬元以下罰鍰，並得限期命其停止或改正；屆期不停止或改正者，得連續處罰。