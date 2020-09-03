男子肚子悶痛一驗竟是肝腫瘤 禍首是9年前腸癌轉移

一名60歲男子因為肚子痛到腸胃科門診就醫，醫師以腹部腹部超音波，發現肝臟有好幾處黑影，因為他害怕開刀，經醫師評估與討論後，安排肝臟穿刺切片檢查，證實男子的肝臟腫瘤竟是九年前罹患的大腸癌所轉移復發。

南投醫院血液腫瘤科主任陳筠方指出，患者9年前罹患大腸癌第二期，當時在醫學中心手術，便沒有再回診追蹤。直到這次腹痛就醫，安排檢查發現肝臟冒出腫瘤。

大腸癌容易轉移至肝臟，但沒有確診就不能排除是肝癌的可能性。陳筠方表示，癌症轉移至肝臟，與肝癌的治療方法不一樣。透過肝穿刺檢查後，確診患者的肝腫瘤是大腸癌的癌細胞所擴散侵犯導致。當確認癌細胞來自大腸後，醫師便可針對大腸癌，擬定個別治療計畫，而患者目前正接受標靶治療。

肝膽腸胃科醫師賴馨吾說，當血液及影像檢查接無法確診時，就會考慮安排肝臟穿刺切片來確認病因、腫瘤性質或疾病之嚴重程度。肝臟穿刺切片是使用組織穿刺針，透過超音波進行定位後，從腹部取出一點肝臟組織檢查。肝臟穿刺切片檢查的傷口極小，不會有特別不適的感覺，隔日就能出院，患者可無需透過開刀即可進一步了解病情，幫助醫師診斷，並能夠選擇最適合的治療方式。

癌症早期發現，大部分的患者能獲得有效控制，甚至治癒。但部分患者即便手術切除腫瘤，癌細胞仍會轉移至其他部位。陳筠方提醒罹癌患者在確診後，仍應接受標準化療、標靶藥物治療，以控制病情。