千名臉友曝內心話 中衛票選金句打造玩色紀念包今上市

世衛組織防疫專家還警告疫情冬季可能大爆發，買口罩現象仍持續，彩色口罩知名製造商「CSD中衛醫材廠」3月開始在臉書粉專舉辦徵文比賽，邀請粉絲說出內心話，結果引來近千人熱烈回應，最後票選出「江湖在走 口罩要有」、「始中衛你」、「那一年我們一直在追的口罩」、「一罩難求 珍惜擁有」、「口罩比鈔票搶手的荒唐歲月」五大金句，記錄口罩人生。

CSD中衛行銷經理周令怡表示，為了紀念這段全民追口罩的難忘歲月，把票選出來的五大金句印在口罩收納袋上，再搭配全新設計的4款玩色系列口罩，命名為「防疫新生活紀念包」絞盡腦汁讓口罩設計求新求變。

中衛特地在口罩全面徵收期間，調查粉絲喜愛的顏色，準備長達半年，終於在9月推出這份消費者的最愛。四款玩色口罩隨機出貨，運送到不同通路，營造實名制領到不同彩色口罩時的驚喜感！

4種玩色分別為「月河藍＋炫綠」「月河藍＋黑」「潮橘＋黑」「深丹寧＋炫霓紫」一包5片加上一個口罩收納袋，方便民眾隨身攜帶，整組售價149元，預計今起全台正式開賣。

除了五大金句「防疫紀念包」的外包裝還印上英文字母「Zero」記錄當時全球疫情瘋傳，台灣「+0」盼接下來的日子，台灣抗疫能繼續「Zero」「+ 0！」

周令怡說，疫情爆發半年多，許多粉絲對口罩高度關注，頻頻在中衛粉專上紓發使用彩色口罩的感想，所以特別發起徵文活動，還採用粉絲寫出的金句，創造「防疫新生活紀念包」紀錄2020年大家追口罩的感想和心聲。