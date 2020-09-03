即起搭高鐵旅遊送租車、下午2點退房 超心動優惠一次看

台灣高鐵公司規畫多樣化旅遊商品，積極帶動國旅風潮，今天再宣部推出高鐵假期「加時不加價」限時優惠，11月底前提供旅客完整24小時住宿的高鐵+住宿，以及租車24小時再加送6小時的高鐵+租車兩種選擇，時間更多、玩得更盡興。此外，新推出高鐵假期「兩日精緻遊」產品，第一天專人帶領體驗豐富行程，第二天留空間讓民眾自由運用。

高鐵說，6月至8月推出美好再一起-國旅振興專案，一舉創下熱銷超過預期近3.5倍佳績。在此同時，受到政府發放振興3倍券以及交通部觀光局推出國旅住宿補助等政策帶動雙重影響，國民旅遊持續獲得旅客熱烈迴響。

高鐵說，為延續國旅熱潮，「加時不加價」高鐵+住宿優惠方案，產品內容包含高鐵標準車廂來回車票，更精選台北、台中、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、宜蘭地區共15家指定飯店行程，提供完整24小時住房服務，打破一般飯店下午3時才能入住、隔日上午11時就要退房的限制，旅客多享受4小時悠閒時光，充分使用飯店設施。如選購高雄義大皇家酒店，中午12時後即可辦理住房，隔日12時再退房；捷絲旅宜蘭礁溪館，下午2時即可辦理住房，隔日2時再退房。

至於高鐵假期「加時不加價」高鐵+租車優惠方案，高鐵說產品內容包含高鐵標準車廂來回車票，以及格上租車指定車款租車30小時（原租賃24小時專案，免費加贈6小時）。以台北出發到台南、兩人同行為例，早上8時出發10時取車，原訂隔天早上10時還車，現在可放鬆玩到下午4時前還車，且每人只要2590元，比單買高鐵來回車票2700元還要划算。

針對喜愛選擇半自助旅程，高鐵說也全新推出高鐵假期「2日精緻遊」。精選桃園、南投、嘉義、台南、高雄、宜蘭共六條指定行程，第一天包含當地專車接駁、必遊景點導覽，再搭配入住優質飯店，隔日則留空讓旅客自由運用，兼顧名勝遊覽與個人悠閒享受。