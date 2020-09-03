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交通罰單新增行動支付管道 LINE Pay Money也能繳
為提供民眾更方便、多元的交通違規及違反強制險罰鍰繳納服務，交通部公路總局與台灣票據交換所合作，即日起新增「行動支付」管道，民眾只要透過手機APP輸入相關資料，就可以完成繳費；儘管需要自行負擔13元手續費，不過只要一機在手，不僅不用擔心紙本罰單遺失，還可以免除出門提領現金、繳費的不便。
公路總局表示，現階段交通違規罰單繳費管道包括郵局、超商、網路、電話語音信用卡繳納等，如今則是新增 LINE Pay Money及嗶嗶繳等兩種行動支付方式，未來還將持續導入其他支付業者，像是橘子支付等，方便民眾使用行動裝置繳費。
為了鼓勵民眾體驗，台灣票據交換所指出，「嗶嗶繳」即日起至今年底止，推出「嗶粉淘金」三重送的優惠，註冊金：新註冊會員於活動期間，完成所有註冊流程，即可獲得66元獎勵金。
此外，透過「逼逼繳」繳費，當月每成功繳費2筆帳單，還可獲得30元獎勵金，每位會員每月回饋上限為300元。
台灣票據交換所表示，只要成功透過「逼逼繳」繳費交通罰鍰、汽燃費、學雜費、地方稅等帳單，每筆還可再加碼獲得10元獎勵金，每位會員每月回饋上限為100元，繳費越多，回饋越多。
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