快訊

長榮機上指侵女乘客 菲男判4年喊「這不公平」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

交通罰單新增行動支付管道 LINE Pay Money也能繳

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
交通部公路總局與台灣票據交換所合作，即日起新增「行動支付」管道，民眾只要透過手機APP輸入相關資料，就可以完成繳費。圖／聯合報系資料照片
交通部公路總局與台灣票據交換所合作，即日起新增「行動支付」管道，民眾只要透過手機APP輸入相關資料，就可以完成繳費。圖／聯合報系資料照片

為提供民眾更方便、多元的交通違規及違反強制險罰鍰繳納服務，交通部公路總局與台灣票據交換所合作，即日起新增「行動支付」管道，民眾只要透過手機APP輸入相關資料，就可以完成繳費；儘管需要自行負擔13元手續費，不過只要一機在手，不僅不用擔心紙本罰單遺失，還可以免除出門提領現金、繳費的不便。

公路總局表示，現階段交通違規罰單繳費管道包括郵局、超商、網路、電話語音信用卡繳納等，如今則是新增 LINE Pay Money及嗶嗶繳等兩種行動支付方式，未來還將持續導入其他支付業者，像是橘子支付等，方便民眾使用行動裝置繳費。

為了鼓勵民眾體驗，台灣票據交換所指出，「嗶嗶繳」即日起至今年底止，推出「嗶粉淘金」三重送的優惠，註冊金：新註冊會員於活動期間，完成所有註冊流程，即可獲得66元獎勵金。

此外，透過「逼逼繳」繳費，當月每成功繳費2筆帳單，還可獲得30元獎勵金，每位會員每月回饋上限為300元。

台灣票據交換所表示，只要成功透過「逼逼繳」繳費交通罰鍰、汽燃費、學雜費、地方稅等帳單，每筆還可再加碼獲得10元獎勵金，每位會員每月回饋上限為100元，繳費越多，回饋越多。

罰單

延伸閱讀

新增全新N Line車型　小改款Hyundai Kona資訊揭露、真面目公開！

國軍LINE友募集令！好友限定驚喜抽

順應行動支付潮流 HYUNDAI領先同業導入LINE Pay

同事借登LINE她發現「殘酷真相」 辭職換更好公司網誇勵志

相關新聞

雲圖驚見「乖乖排隊對流胞」 鄭明典：北部雨算颱風尾

受低壓帶影響，北部持續下雨。氣象局長鄭明典在臉書上表示，雲圖驚見乖乖排隊的對流胞，是很有趣的天氣現象。由於東北風和西南風...

吳德榮：海神轉中颱挑戰今年最強颱撲韓國 帶嚴重災情

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，今年第10號颱風已轉中颱，有機會挑戰今年最強颱。

即起搭高鐵旅遊送租車、下午2點退房 超心動優惠一次看

台灣高鐵公司規畫多樣化旅遊商品，積極帶動國旅風潮，今天再宣部推出高鐵假期「加時不加價」限時優惠，11月底前提供旅客完整2...

男子肚子悶痛一驗竟是肝腫瘤 禍首是9年前腸癌轉移

一名60歲男子因為肚子痛到腸胃科門診就醫，醫師以腹部腹部超音波，發現肝臟有好幾處黑影，因為他害怕開刀，經醫師評估與討論後...

千名臉友曝內心話 中衛票選金句打造玩色紀念包今上市

世衛組織防疫專家還警告疫情冬季可能大爆發，買口罩現象仍持續，彩色口罩知名製造商「CSD中衛醫材廠」3月開始在臉書粉專舉辦...

年輕人愛左派Youtuber？專訪「反正我很閒」

風格獨具的Youtube頻道「反正我很閒」，2020年初以一支〈電影劇組爆笑雷包〉影片在網路上瘋傳，一夕竄紅。如今他們創造出來的角色，如惡魔貓男、浪漫Duke、卑鄙源之助、台北暴徒已成為梗圖題材；片中的台詞用語，如「啊我就怕被罵」、「人民的法槌」、「量子糾纏」、「浪漫突進」等也成為流行語。而由他們發起的「羅馬競技生死鬥」遊戲，更在校園流傳甚廣，甚至演變成校際的正式競賽。

交通罰單新增行動支付管道 LINE Pay Money也能繳

為提供民眾更方便、多元的交通違規及違反強制險罰鍰繳納服務，交通部公路總局與台灣票據交換所合作，即日起新增「行動支付」管道...

北部雨狂炸3縣市大雨特報 氣象局：只是開始 恐下到明天

受到低壓帶影響，中央氣象局針對三縣市發布大雨特報，北部雨勢也逐漸增大。氣象局說，現在只是開始，雨可能會持續到明天白天。

高鐵開賣中秋節票狂售25萬張 旅客：好險這次有自由座

台灣高鐵公司今天開賣中秋連假車票，截至上午8時止，共完成約25萬3千人次訂票。熱銷車次目前尚未公告於官網。至於訂票狀況，...

避免濫用 醫用笑氣納追蹤系統管流向

俗稱「笑氣」的一氧化二氮，由於便宜容易取得，網購也買得到，近年快速在青少年間被濫用。為加強流向管理，衛福部食藥署今公告將...

經濟部「封殺愛奇藝條款」公告：即日起生效

經濟部日前預告「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」，唯一一項就是禁止台灣任何單位代理或經銷中國大陸OTT TV服務，...

下周油價可望連3凍 汽、柴油估不調整

因颶風過後，美國墨西哥灣區沿岸煉油廠恢復營運，原油進料需求回升影響，並依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最...

熱門新聞

北部雨狂炸3縣市大雨特報 氣象局：只是開始 恐下到明天

江湖在走口罩要有！中衛防疫紀念包9月3日開賣

雙颱分隔千里「長出臍帶」 氣象專家：手牽手接力襲日韓

68歲女醫師洗腎仍笑顏看診 院長感動：醫院最美麗畫面

他想離職卻不捨6萬月薪 網揭薪資差異：基層員工都超過

影／恆春豎孤棚宜蘭踢館奪冠 攻旗手尤信予轉隊二連霸

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。