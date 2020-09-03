俄籍女大生右手萎縮罹罕病 來台治療病情獲改善

俄羅斯女大學生侃妮雅5年前來台就學，右手逐漸無力，嚴重到無法寫字，上個月回南韓省親期間就醫確診為罕見疾病「脊髓空洞症」，她為延續學業，回台尋求國內權威醫師林志隆手術治療，她期盼延緩疾病惡化，生活自理不造成家人負擔。

亞洲大學附屬醫院神經外科主任林志隆說，因脊髓空洞症患者脊髓積水壓迫頸椎，導致手部小肌肉萎縮無力，病程很慢，診斷不易，若延遲發現，常會造成不可逆的永久神經損傷。民眾若發現手腳麻木無力、肌肉萎縮、手指無法彎曲、四肢莫名發冷等症狀，應盡速就醫檢查，把握治療黃金時間。

22歲侃妮雅父親為俄羅斯西伯利亞原住民，母親為南韓人，高中時對中文產生濃厚興趣，2012年畢業後順利申請上台灣南部大學外文系，右手指逐漸無力，2015年底，無法拿筷子、用剪刀、剪指甲、寫字等，只得學習改用左手，生活不便。

侃妮雅表示，加上右手臂有針刺的激痛感，右手也常莫名冰冷，以為是右手肘受傷，在南部醫院就診查無病因，針灸、復健治療均不見效，上個月回南韓探親時，接受醫院頸部核磁共振檢查，確診為脊髓空洞症，她為完成學業，返台治療。

林志隆說，侃妮雅到診時，右手虎口肌肉已明顯萎縮，右手小指頭也無法伸直，生活中許多看似輕鬆簡單的動作因此受限。核磁共振影像顯示，侃妮雅的小腦懸雍垂下疝，造成腦脊髓液循環阻塞，引發頸胸腰椎的脊髓嚴重被液體壓迫，導致上肢神經面損傷。

林志隆介紹，透過微創開顱手術，在顯微鏡的輔助，搭配神經導航系統及術中神經監測，將後顱窩減壓及選擇性軟腦膜下小腦懸雍垂切除，使被阻塞的腦脊髓液重新回流，解除壓迫狀態，術後延緩右手肌肉萎縮，改善小指攣曲，並減少疼痛和步態不穩的問題。