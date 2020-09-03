牙髓神經發炎 靠活髓治療保住牙

一名22歲陳姓男子因牙縫清潔不易導致深度齲齒，到台大醫院新竹分院牙科求診。醫師採取活髓治療方式，處理牙髓神經發炎與暴露的問題，運用橡皮帳隔離防護為其移除蛀牙，最後成功保留牙髓神經活性並完成牙齒的修復。

台大醫院新竹分院牙科部醫師紀智文說明，當牙齒因齲齒或是外力斷裂，導致細菌感染牙髓組織，容易造成患者牙齒自發性疼痛。受限於材料性質及細菌隔離的問題，通常牙醫師必須移除感染的齲齒及全部的牙髓神經，以降低口腔內細菌感染的風險，但同時也影響口腔內牙齒的結構與強度，進而影響整體牙齒長期的預後。

紀智文說，因牙科材料快速演進，近年來如三氧礦化物(mineral trioxide aggregate)或生物陶瓷(bioceramic material)等具備良好生物相容性的材料，可保護牙髓組織活性及引導其生成修復型牙本質。透過牙科顯微鏡的使用提升牙醫師對牙髓組織的診斷與齲齒範圍掌握的精確度，同時運用牙科隔離系統有效降低活髓治療過程中被二次感染的風險，讓活髓治療的成功機率大幅提升。

紀智文說，指出台大醫院新竹分院引進相關材料與技術，針對過往牙髓暴露下必須進行牙髓全切除的牙齒改以活髓治療方式，維持根管內較多的活髓組織，保留健全的齒質與良好的血流供應，強化整體牙齒本身結構的完整性，獲得臨床上良好的療效。

紀智文指出，活髓治療的引進帶給牙醫師與病人對深度齲齒治療一個嶄新的想法與可能性。但每位病人仍須經過牙醫師專業判斷方可設立良好的治療計畫。一般民眾在面對口腔內齲齒的根本態度，應是提升口腔保健與清潔，「預防勝於治療」，唯有在齲齒發生前就避免，才是維持牙齒結構完整及長期預後的根本之道。