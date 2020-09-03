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秋節烤肉熱門食材東石鄉帶殼牡蠣 無風災價格平穩
秋節腳步近了！秋節團圓最熱門烤肉活動，必烤的食材帶殼牡蠣（蚵模），每年愈接近秋節，價格愈看俏，今年至今無風災災損，價格平穩，嘉義縣長翁章梁為行銷嘉義優鮮水產品，接洽東森購物本月中旬「嘉義優鮮水產館」線上盛大開館！讓民眾免出門也能宅配購買「東石蚵」。
翁章梁日前到東石鄉出外景，為秋節應景的牡蠣與蚵民合拍影片宣傳，16日在東森購物頻道，推出老品牌「東石蚵仔」，屆時消費者可以直接透過網路或電話，買到新鮮、肥美、彈牙、多汁的東石鮮蚵。
翁章梁說，「東石蚵」品質所以好，原因很簡單，有外傘頂洲屏障，浮游生物多，再加上嘉義無工業汙染，養出來蚵仔，顆粒較大、海味十足、甜而無腥，想要嘗「鮮」的民眾記得把握難得機會搶購。
農業處漁業科說，東森購物與東石蚵民合作，從產地直接供貨宅配消費者。嘉義區漁會說，今年至今沒有颱風，海象穩定，蚵仔收成好且肥美，秋節前價格平穩，帶殼牡蠣產地價每台斤50至80元間，去殼鮮蚵每斤160元，是吃蚵仔的最好季節，離秋節不到1個月價格平穩，但若遇風災災損，價格將上漲。
東森購物嘉義優鮮水產館開館，貨品上架中，10日推出促銷優惠活動，翁章梁邀民眾線上選購，有縣府推薦及東森購物把關，開館慶優惠活動所有商品78折起。
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