北部雨狂炸3縣市大雨特報 氣象局：只是開始 恐下到明天

風格獨具的Youtube頻道「反正我很閒」，2020年初以一支〈電影劇組爆笑雷包〉影片在網路上瘋傳，一夕竄紅。如今他們創造出來的角色，如惡魔貓男、浪漫Duke、卑鄙源之助、台北暴徒已成為梗圖題材；片中的台詞用語，如「啊我就怕被罵」、「人民的法槌」、「量子糾纏」、「浪漫突進」等也成為流行語。而由他們發起的「羅馬競技生死鬥」遊戲，更在校園流傳甚廣，甚至演變成校際的正式競賽。

2020-09-03 09:50