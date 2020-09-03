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大雨特報雨狂炸北部3縣市 氣象局：現在只是開始…

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北部雨狂炸3縣市大雨特報 氣象局：只是開始 恐下到明天

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
中央氣象局目前針對三縣市發布大雨特報。聯合報系資料照
中央氣象局目前針對三縣市發布大雨特報。聯合報系資料照

受到低壓帶影響，中央氣象局針對三縣市發布大雨特報，北部雨勢也逐漸增大。氣象局說，現在只是開始，雨可能會持續到明天白天。

根據氣象局最新大雨特報，低壓帶影響，今天桃園市、新竹縣、新竹市有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。

不過不少民眾反映，台北市雨勢也非常大。對此，氣象預報員陳伊秀說，今天南邊偏南風，北邊北風，有個介面，會逐漸轉為偏北風。

陳伊秀說，受到低壓帶影響，今天大致水氣都很多，北台灣會開始下雨，雨區隨著降雨強度調整，現在大台北、基隆北海岸還沒納入大雨特報警戒範圍，但預計等等就會加碼。

陳伊秀說，現在雨勢只是剛開始，會持續一整天，下到今天晚上甚至明天白天。

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