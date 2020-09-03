高鐵開賣中秋節票狂售25萬張 旅客：好險這次有自由座

台灣高鐵公司今天開賣中秋連假車票，截至上午8時止，共完成約25萬3千人次訂票。熱銷車次目前尚未公告於官網。至於訂票狀況，旅客反應兩極。

有旅客在PTT上表示，這次訂票非常卡直接「爆了」，雖然沒有搶到但還有自由座。亦有旅客表示APP跟網頁都相當順，一開賣就成功訂到票。

台灣高鐵公司規畫，9月30日（三）至10月5日（一）六天期間為中秋疏運，加開188班次列車，南下89班、北上99班，總計六天提供1057班次列車的旅運服務。中秋疏運期間維持早鳥優惠及大學生優惠，旅客於搭車日前五至28天購票，就有機會享早鳥六五折、八折或九折優惠；同時，疏運期間仍可使用商務車廂限量升等、標準車廂卡友優惠。

另因應連假期間旅運需求特性調整自由座車廂數，各車次分別配置有三至五節不等之自由座車廂，持定期票、回數票及悠遊卡/一卡通聯名卡（需開啟自動加值功能）之旅客，可直接感應進站。這也是繼清明連假疫情爆發後，首度恢復連假期間自由座。

台灣高鐵公司說，已訂位旅客若三天內未付款，座位將釋出，建議沒買到想搭班次車票的旅客，屆時可再嘗試訂位，也會視預售票情況，適度加開班次。