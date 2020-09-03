三縣市大雨特報 彭啟明：一早就有對流發展 各地雨勢曝

受到低壓帶影響，中央氣象局已針對南高屏三縣市發布大雨特報。天氣風險公司總經理彭啟明說，一早在北方海面上就有對流發展起來，南部也有西南風和海陸風環流交會的雨勢，預期今天各地天氣會不穩定，外出要帶上雨具。

彭啟明表示，梅莎颱風在昨天深夜登陸南韓南部後，即將在韓國東北部出海，往日本海移動，未來將接近到中國東北的黑龍江，目前仍維持中度颱風，今天很快會減弱成為溫帶氣旋。

而海神颱風，彭啟明說，正位於台灣東南東方將近1900公里海面上，仍維持中度颱風，但附近的發展條件相當好，很可能發展成為強烈颱風，有機會是今年到目前為止最強的颱風，在未來幾天的路徑類似梅莎颱風，將會在周六到周日時影響日本九州，然後往韓國方向前進，對當地可能會有相當大的衝擊。

彭啟明說，台灣不受到這兩個颱風的影響，但梅莎颱風的環流，配合上北方系統南下帶來的北風，持續南下，今天開始和原來位於台灣附近的西南風交會，台灣附近的天氣今天將轉為偏不穩定，將會有對流雲系發展起來。

彭啟明表示，清晨已經在南部因西南風和海陸風交會，已經有些雨勢。而北方已經有西南風和北風交會，有對流發展起來，預計在往南移動過程中，配合上午後的對流發展，今天各地很容易出現雷陣雨的天氣，尤其是靠山區的附近很容易發展起來，外出務必要攜帶雨具，會有頗多不確定的天氣現象發生。

彭啟明說，周五北風逐步南下，預期這個南北風交會處，會移到南部，還是有零星不穩定的對流發展，午後也有局部雨勢。

周末開始，由於海神颱風逐步往日韓方向接近，也更帶動北風南下，預期周末降雨會趨緩，有點像是秋天來的東北風天氣，會相當的舒適。不過東北角可能會因為地形有些局部陣雨發展，南部也偶有零星陣雨。較穩定的天氣將會持續到下周一上半天。

彭啟明說，下周一下半天開始，隨著颱風登陸朝鮮半島，台灣附近的風場轉為偏南風，水氣會顯著增多，將再轉為略不穩定的天氣型態，但預期下周是在一個盤整時期，要看看太平洋高壓何時再度西伸增強，但這時候已經有北風系統發展，天氣上的變數會較七八月會增多一些。

彭啟明表示，這個周末是九月，習俗上進入月份上的秋季後，遇上的第一次北風，事實上在中國北方，尤其到東北，就目前的數字來或大氣環流上已經進入當地的秋季，這波北風是屬於颱風環流所引發帶動的，並不是典型東北季風南下，但還是屬於典型的夏季天氣。

他提醒，民眾可以好好享受這兩天，稍微有點秋高氣爽的感覺，預計再過一個月之後，這樣的東北風天氣會略較為平常的出現。