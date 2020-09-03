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吳德榮：海神轉中颱挑戰今年最強颱撲韓國 帶嚴重災情

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今年第10號颱風海神已經是中颱等級。圖／取自中央氣象局
今年第10號颱風海神已經是中颱等級。圖／取自中央氣象局

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，今年第10號颱風已轉中颱，有機會挑戰今年最強颱。

吳德榮說，海神經海洋熱含量高的海域，快速增強，中央氣象局估近中心最大平均風速為35米/秒，已為中度颱風；未來有挑戰今年最強颱風，並成為今年第1個強烈颱風的潛力。

至於今年第9號颱風梅莎，吳德榮說半夜登陸後，受朝鮮半島破壞，已明顯減弱。目前梅莎已登陸韓國，偏北快速前進，持續減弱。

吳德榮說，海神則向西北西轉北北西，逐漸加速，6日暴風圈東側將掃過日本九州一帶、7日登陸韓國、橫掃朝鮮半島。

吳德榮表示，五天內連續兩強颱，幾乎以同樣路徑登陸，對台灣而言，不算稀奇，但對極少強颱登陸的韓國，則是不曾發生過的，必將帶來嚴重的災情。

天氣方面，吳德榮說今轉東北風，水氣很多，各地有局部短暫陣雨或雷雨的機率，午後的機率又高於其他時間，有較大雨勢，應注意。

吳德榮說，高溫略降、北台稍轉涼，今日各地區氣溫北部23至32度、中部24至34度、南部24至35度、東部23至35度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明、周六微弱東北風，水氣略多，局部地區有短暫陣雨的機率；中南部午後另有局部陣雨或雷雨的機率。

吳德榮說，下周日、一天氣好轉，各地晴時多雲，中午前後微熱；僅中南部山區及花東山區午後有局部短暫陣雨的機率。下周二、三水氣增多、氣溫略降；各地有局部短暫陣雨或雷雨，仍以午後的機率較高。

吳德榮 颱風 天氣動態

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