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雙颱分隔千里「長出臍帶」 氣象專家：手牽手接力襲日韓

聯合新聞網 / 綜合報導
梅莎和海神之間的雲帶連接得很清晰，看起來像「手牽手」。圖翻攝自鄭明典臉書
梅莎和海神之間的雲帶連接得很清晰，看起來像「手牽手」。圖翻攝自鄭明典臉書

好稀奇的颱風場景！目前西北太平洋上有兩個颱風發展，分別是梅莎和海神，中央氣象局長鄭明典臉書PO出照片表示，雙颱的環流有類似「反對稱相互影響」，讓它們相隔千里都能「手牽手」，一同逼近日本韓國

鄭明典2日臉書po文表示，目前在西北太平洋發展的梅莎和海神「牽手了」，他指出雙颱之間的雲帶連接得很清晰，代表有氣流輻合，以廣義來說，這兩個渦旋和環境有類似的反對稱相互影響，看起來不僅像「手牽手」，還是臍帶關係！

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮表示，梅莎颱風在東海、強度略減弱，向北北東撲向韓國；2、3日其暴風圈將先後掃過日本西部及韓國。

此外，吳德榮指出，海神颱風將經海洋熱含量高的海域，而快速增強，6日暴風圈將通過日本西部一帶、7日掃過韓國。兩地皆在5天內，接連受到兩個這麼強的颱風重擊，史上未見，威脅之大自不在話下。

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颱風 韓國 日本 吳德榮 鄭明典

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